Gli USA impediranno la riapertura della via della seta?

Dopo che l’Esercito arabo siriano (ossia l’esercito della Repubblica) la scorsa settimana ha raggiunto il confine iracheno, il 16 giugno 2017 anche l’Esercito iracheno è arrivato nella zona frontaliera, ad al-Waleed.

I due eserciti sono separati dai soldati USA che occupano illegalmente al-Tanf, in Siria. Secondo la Russia, le forze statunitensi stanno per essere equipaggiate di High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Questi missili potrebbero essere impiegati da Washington per impedire agli eserciti siriano e iracheno di unire i loro sforzi per riaprire la “via della seta”. Il Pentagono si è rifiutato di commentare la notizia.

Nel 2014 il Pentagono organizzò, finanziò e armò Daesh per creare un “Sunnnistan” a cavallo tra Siria e Iraq e tagliare così la via della seta. Questa via di comunicazione tradizionale collega, sin dall’antichità, la Cina al Mediterraneo e permette altresì all’Iran di convogliare armi verso il Libano.

Si tratta ora di capire se Washington intende proseguire nella politica di Obama contro i Paesi della regione, oppure se attuerà la politica di Donald Trump contro Daesh.