Дипломатический кризис вокруг Катара охладил одни региональные конфликты и скрыл попытки урегулирования других. Когда будет поднят занавес, никто не знает, но после того, как он будет поднят, мы, должно быть, увидим совершенно другой регион.

1. Палестинский конфликт

Сложившаяся после изгнания большей части палестинцев с мест их проживания (Nakhba, 15 мая 1948г.) и неприятия арабскими народами этой этнической чистки ситуация частично изменилась лишь после Кэмп-Дэвидских мирных соглашений (1978 г) между Израилем и Египтом и Ословского соглашения по созданию двух государств (1993 г).

После того, как стало известно о секретных переговорах между Ираном и США, в тайные дискуссии вступили Саудовская Аравия и Израиль. Договор между Служителями двух мечетей и еврейским государством [1] был заключён через 17 месяцев. Его результатом стало участие Цахала в йеменской войне [2] и передача тактического ядерного оружия [3].

Напомним, что этим договором также предусмотрено перестроить Саудовскую Аравию так, что она останется салафитским государством, но институты управления будут светскими. Одновременно предполагается представление иракскому Курдистану независимости (референдум состоится в сентябре), а также разработка газовых месторождений Хали (на территории Аравии и Йемена) и Огадена (этим обусловлен отвод на этой неделе катарских войск от джибутийской границы).

В довершение, Египет решил уступить острова Тиран и Санафир Саудовской Аравии, так как она ими распоряжается уже целый год. Этим Рияд де факто признал Кемп-Дэвидское соглашение, которое определяет статус этих территорий. Израиль подтвердил получение саудовских гарантий.

Заметим, что решение Египта было принято не под саудовским давлением (Рияд напрасно блокировал поставки нефти и предоставление 12 миллиардов долларов), а по причине кризиса в Заливе. Сауды официально заявили о разрыве с Братьями-мусульманами, ряд членов которых, согласно переданным президентом аль-Сисси документам, готовили против них госпереворот. Первое время Аравия намеревалась отделить хороших Братьев-мусульман от плохих. Она обвинила Катар в оказании поддержки путчистам, но на этот раз всё обошлось. Теперь Рияд намерен уничтожить всё Братство, что ведёт к пересмотру его позиции по отношению к Сирии.

Уступка островов, ставших после Лондонской конвенции 1840 г. египетскими, вынуждает Саудовскую Аравию признать с 39-летним опозданием заключённый в Кемп-Дэвиде египетско-израильский мирный договор.

Тегеран, со своей стороны, встал на сторону Хамаса, политика которого определяется Братьями-мусульманами, одновременно по причине солидарности с палестинским делом и потому что он поддерживает ту же самую концепцию политического ислама.

Следующим этапом станет установление коммерческих связей между Риядом и Тель-Авивом, о чём заявила 17 июня The Times (израильские компании будут допущены в Аравию, а авиакомпания El-Al сможет использовать саудовское воздушное пространство) [4], затем признание мирной инициативы принца Абдаллы (Арабская лига, 2002 г.) и, наконец, установление дипломатических отношений (принц Валид бен Таляль станет послом) [5].

Этот проект может привести к достижению мира в Палестине (признание палестинского государства и возмещение потерь беженцам), в Ливане (возврат фермы Шебаа) и в Сирии (прекращение поддержки джихадистов и возврат Голанских высот).

Вопрос о Голанских высотах будет особенно трудным, потому что администрация Нетаньяху подтвердила, не без провокаций, их аннексию, а благодаря США и России Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) были заменены на Аль-Каиду [6]. Однако не исключено, что за время войны в Сирии Вашингтон и Москва дали Тель-Авиву обязательство не изменять существующий статус Голанских высот.

Данный проект общего урегулирования свойственен деловым людям, какими являются Дональд Трамп и Джаред Кушнер, и он сводится к созданию экономической ситуации, влекущей политические преобразования. Однако он неизбежно столкнётся с противодействием со стороны Братьев-мусульман (Хамас) и треугольника политического ислама: Ирана, Катара и Турции.

2. Ирако-сирийский конфликт

Все действующие в регионе стороны сходятся в том, что Ирак и Сирия представляют собой единое поле брани. Однако Запад цепляется за ложь администрации Буша мл. (хотя и признаёт отсутствие у Саддама Хусейна оружия массового разрушения) и сладкие увещевания «арабской весны» (хотя и признаёт, что это движение ставило своей целью не завоевание свободы, а, напротив, установление политического ислама) и упрямо твердит, что они друг с другом не связаны.

Тех, кто не помнит, как эта война начиналась, мы отсылаем к моей книге Sous nos yeux [7]. Но после катарского кризиса война в Сирии и Ираке ограничивается борьбой против ИГИЛ (Мосул и Ракка) и Турции (Баашика и Эль-Баб) [8].

Все в регионе знают, что после прихода к власти в Пекине президента Си Цзиньпина и поддержки им проекта двух шёлковых путей, Вашингтон проталкивает создание «Суннистана» на территории Ирака и Сирии. С этой целью он финансировал, вооружал и направлял в ИГИЛ военных советников с единственной целью не допустить прокладку пути Бейрут-Дамаск-Тегеран-Пекин.

Вместо того, чтобы продолжать конфронтацию, администрация Трампа изучает и ведёт переговоры о том, как изменить эту политику и заключить с Пекином партнёрское соглашение [9].

И хотя события на театре военных действий неоднозначные, сирийская и иракская армии после катарского кризиса стали быстро продвигаться вперёд. Они освободили от ИГИЛ приграничные территории и сегодня готовы восстановить между ними связь (то есть восстановить шёлковый путь). Обе армии больше не разделены двумя сотнями метров, нелегально занятыми американскими военными [10].

Что касается боёв на юге Сирии, они чудесным образом прекратились. Дамаск в одностороннем порядке объявил о прекращении огня. Москва и Вашингтон заверили Тель-Авив, что Сирия не допустит присутствия у его границ иранских войск и, тем более, ливанской Хезболлы. Исключения могут составить только российские войска.

Таким образом, если Пентагон подчинится приказам Белого Дома, конфликт должен существенно затихнуть. Нерешённой останется лишь турецкая оккупация Ирака и Сирии по аналогии с оккупацией Кипра, с которой Европейский союз смирился. А бывшие враги Ирака и Сирии - США и Саудовская Аравия - вновь станут их союзниками.

3. Йеменский конфликт

Йемену складывающаяся ситуация не сулит ничего хорошего. Если Саудовская Аравия вошла в эту войну с целью привести к власти правительство, склонное к совместному использованию нефтегазовых месторождений Хали, и прославить принца Мохамеда Бен Салмана, то помощь, которую Иран оказал хути и бывшему президенту Салеху, служит лишь для того, чтобы отвести глаза арабским странам и «международному сообществу» от совершённых ими преступлений.

Конечно, важно к какому лагерю примкнуть, и все выбрали Саудовскую Аравию, а не Катар и его союзников – Турцию и Иран. Но что хорошо для Палестины, И рака и Турции, то смерть для Йемена.

Заключение

После 5 июня и разрыва дипломатических отношений между Риядом и Дохой канцелярии поголовно начали готовиться к войне, хотя публично об этом заявила только Германия. Это не может не удивлять, поскольку Катар, а не Саудовская Аравия является в НАТО наблюдателем [11].

В Дохе следуют одно за другим увольнения. От посла США Даны Шелл Смит до тренера национальной футбольной команды Хорхе Фоссати. А с эмиратом разорвали торговые отношения не только государства, связанные с Риядом. Некоторые компании, не имеющие особых связей с Заливом, поступили аналогично в связи с риском возникновения войны. В частности так поступил холдинг COSCO – самая крупная морская компания Китая.

Как бы то ни было, несмотря на оправданные исторические требования, кажется немыслимым, что Саудовская Аравия сможет аннексировать Катар, при том что сама по тем же соображениям выступала против аннексии Кувейта Ираком. После британской деколонизации в мире установилось правило, согласно которому никто не имеет права нарушать начертанные Лондоном границы, с одной и единственной целью - создать для обретающих независимость государств неразрешимые проблемы. Таким образом Лондон де факто обеспечивает над ними вечное доминирование. А предстоящая переброска 43 000 пакистанских и турецких солдат, собравшихся защищать Катар, призвана лишь укрепить его позицию.