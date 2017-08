Перевод

Эдуард Феоктистов



[1] « Секретные планы Израиля и Саудовской Аравии », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 22 июня 2015.

[2] « Арабские силы коллективной Обороны », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 20 апреля 2015.

[3] « Ближний Восток оснащается ядерным оружием! », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 7 марта 2016.

[4] “Saudi trade talks with Israel are historic first”, Майкл Биньон и Грэг Карлструм, The Times, 17 июня 2017.

[5] « Эксклюзив: Саудовская Аравия строит посольство в Израиле », Перевод Валерий , Сеть Вольтер, 30 мая 2016.

[6] « Le Conseil de sécurité s’apprête à enjoindre à Israël de rompre avec al-Qaïda », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 2 juillet 2016.

[7] Sous nos Yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, изд-во Demi-Lune, 2017.

[8] « Турецкого военного вторжения в Ирак », Ибрагим аль-Джаафари, Сеть Вольтер, 19 октября 2016.

[9] « Trump : le business contre la guerre », Тьерри Мейсан, Réseau Voltaire, 14 февраля 2017.

[10] « Les USA empêcheront-ils la réouverture de la route de la soie ? », Réseau Voltaire, 17 июня 2017.

[11] « Israël et des émirs dans l’Otan », Манлио Динуччи. Перевод Мари-Анж Патрицио, Il Manifesto (Италия), Réseau Voltaire, 13 мая 2016.