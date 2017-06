Vil USA hindre gjenåpning av Silkeveien?

Etter at den syrisk-arabiske hæren (for å gjøre det klart er det Den Syriske Republikkens hær) endelig greidde å komme fram til den irakiske grensen 16. juni forrige uke, har den irakiske hæren også kommet fram til grenseområdene (spesielt ved al-Waleed).

De to hærene er splittet av USA-styrker, som ulovlig forsetter å okkupere al-Tanf i Syria.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet holder disse USA-styrkene på å ta seg til rette med High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Disse missilene kan Washington bruke for å hindre de syriske og irakiske hærene fra å forene seg og slik hindre gjenåpning av «Silkeveien».

Pentagon har nektet å kommentere dette.

I 2014 organiserte, finansierte og bevæpnet Pentagon Daesh (IS) i det håp å etablere et «Sunnistan» som skulle omfatte Syria og Irak, og som konsekvens ville stå i veien for silke-ruten.

Fra gammel tid var silkeveien en tradisjonell forbindelse mellom Kina og Middelhavet. Men den nye silkeveien vil også tillate Iran å sende våpen til Libya.

Det viktigste problemet nå er å finne ut om Washington vil forfølge Barack Obamas politikk når det gjelder landene i denne regionen, eller om de til syvende og sist vil følge Donald Trumps politikk overfor Daesh.