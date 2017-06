I vår kollektive fantasi er romvåpen noe du bare finner i science fiction-filmer, slik som i Star Wars-filmene. Det jeg finner vanskelig å forstå er hvorfor dette nå har blitt realitet, selv om praktisk talt ingenting har kommet fram i media.

Våpenkappløpet, inkludert atomvåpen, har i noen tid blitt utvidet fra kun å gjelde jorden, nå også til å omfatte verdensrommet. Og de som står for dette er De Forente Stater. Deres mål er i stadig økende grad å oppnå militær kontroll over verdensrommet.

Så snart Heather Wilson (neokonservativ sekretær i USAs Air Force) inntok sin stilling, annonserte hun den 16. juni at hovedkvarteret vil bli reorganisert til også å omfatte operasjoner i rommet, og integrere dem i Air Force sine operasjoner. Erklæringen lyder: «Å organisere og trene opp styrker som skal være i stand til å være fremst dersom en fremtidig konflikt også blir utvidet til verdensrommet».

«Ansvaret for det militære systemet i rommet ligger hos Strategic Command (StratCom), som samtidig er ansvarlige for atomvåpen og våpen i verdensrommet. Disse er fundamentale for USAs eventuelle krigstilstand i ethvert krigsteater på hele kloden».

Dette skrev general John Hyten, kommandør for StratCom sist februar. Han understreket at «Våre atomstyrker er sikre, og klare på et øyeblikk», og han la til: «Dersom avskrekkingen ikke virker, er vi klare til å bruke atomvåpen».

For Pentagons strategier er det å opprettholde overlegenhet i verdensrommet som følger:

• Å ha kapasitet til å angripe fiender som er militært sterke. • Å lamme denne fiendens forsvar; • Til og med å angripe fienden med atomvåpen • Og hvis fienden også har slike våpen, å nøytralisere deres motangrep.

For å nå dette målet er rom-systemer og rom-våpen integrert hos Pentagon «fullt ut for et verdensomspennende angrep» både på jorden og i verdensrommet.

Den 7. mai, etter at den hadde svevet rundt jorden i 718 dager, landet USAs Air Force sin robot-satellitt (X-37B) på Cape Canaveral. Denne satellitten kan manøvreres i rommet og komme tilbake til basen helt uavhengig. X-37B var på sin fjerde «topp hemmelige» misjon i rommet, antakelig (iallfall mener de fleste eksperter det) for å teste ut våpen som kan ødelegge fiendtlige satellitter, og på den måten «vinne» over fienden under et angrep.

Samtidig blir det utviklet laservåpen. De har allerede blitt testet ut på skipet USS Ponce i Persiagulfen. Den 16 .mars fortalte Lockheed Martin at de hadde utviklet en kraftig laser. I løpet av få måneder vil den bli installert på spesielle kjøretøy som tilhører USAs hær for nok en serie tester. Og igjen i mars erklærte general Brad Webb at innen ett år vil et AC-130-fly bli utstyrt med en laser som kan angripe mål på land.

Den 3. april annonserte forskere ved Macquarie Universitet at de, ved sitt laboratoriearbeid hadde skapt en superlaser (maken til «Black Death» i Star Wars) til fremtidig bruk i verdensrommet.

På dette området er USA milevis foran . Men som med alle andre systemer utvikler spesielt Russland og Kina liknende militær teknologi.

I 2008 foreslo Moskva og Beijing en internasjonal avtale for å hindre at våpen blir utplassert i verdensrommet. Men både Bush-administrasjonen, og senere Obama-administrasjonen, nektet å bli med på forhandlinger om dette.

Mens det foregår forhandlinger i FN om å forby atomvåpen (forhandlinger der ingen av atommaktene , og heller ingen NATO-medlemmer (inkludert Italia) deltar), øker racet om å militarisere verdensrommet, med USA som drivkraft. For dette racet er viktig for forberedelsene til en atomkrig.