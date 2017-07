Mohammed ben Salmane griper makten i Riyadh

Kong Salmane ben Abdelaziz Al Saoud (81 år gammel) har fjernet den 57 år gamle emir Mohammed ben Nayef Al Saoud fra stillingen. Han var kronprins, visestatsminister og innenriksminister, alt samtidig.

I stedet blir kongens sønn, prins Mohammed ben Salmane Al Saoud (31 år) den nye kronprinsen.

Den tidligere kronprinsen Mohammed ben Nayef Al Saoud ble betraktet som USAs mann. Han ble trenet opp først i Oregon, senere av FBI og Scotland Yard. Han oppnådde resultater i kampen mot al Qaida-dissidenter. Når han nå blir fjernet blir det slutten på håpet om at Nayef-grenen skal innta tronen.

Mohammed ben Salmane har ingen akademisk opplæring. På det meste har han en mastergrad fra en lokal skole. Og vi vet ikke om han faktisk behøvde å studere for å få denne graden.

Han debuterte politisk som assistent til sin far, først som guvernør i Riyadh, senere som forsvarsminister. Da Salmane ble konge i 2015, etterfulgte han sin far som forsvarsminister, og kastet landet ut i den ødeleggende konflikten i Jemen. Fordi han hadde kongelig makt til disposisjon lanserte han et svært prosjekt for økonomiske reformer (Vision 2030) som gikk ut på å privatisere Aramco (landets eneste inntektskilde), og landets utvikling utenom oljesektoren.

Han er spesielt kjent for sitt jet-set-liv, og for å ha kjøpt yachten Serene til en halv milliard euro.

Det kan se ut som om kong Salmane snart skal abdisere og overlate makten til sin sønn. Slik vil det vanskelige spørsmålet om arvefølgen foreløpig være avgjort, i et land som fram til nå har hatt den regelen at den eldste sønnen til etterkommerne av dynastiets grunnlegger skal arve tronen. Det var slik den nåværende kongen, kong Salmane arvet den. Han er den 25. av Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saouds 53 sønner.

Ved kong Abdallas død i januar 2015, hadde hans halvbror prins Moukrine ben Abdelaziz Al Saoud blitt utnevnt som kronprins, Men tre måneder senere ble han ganske frekt fjernet fra arverekken, noe som var ganske enestående. Han ble erstattet av prins Mohammed ben Nayef, som i sin tur nettopp har blitt fjernet fra bildet.

Som en trøst blir Nayefene sikret av at en svigersønn av Mohammed ben Nayef skal erstatte han som innenriksminister. Det skulle bli en svigersønn, ikke en sønn, fordi prins Mohammed ben Nayef ikke var et mannlig avkom.

Den neste kongen, Mohammed, kan styre i omtrent femti år. Men dersom han dør, vil hans eldste sønn, altså en mindreårig, følge etter han.

Washington har godkjent denne løsningen når det gjaldt arvefølgen. Og denne løsningen har blitt godkjent av 31 av de 34 medlemmene av troskapsrådet. (familierådet). Dermed hopper man over to generasjoner.

Heretter vil Mohammed ben Salmane plassere unge folk som ledere i de forskjellige administrasjonene i landet, et land der befolkningens gjennomsnittsalder er 27 år.