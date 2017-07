Konstruksjonen av gassrørledning til Tyrkia er startet

Den 23 juni 2017 innviet den russiske presidenten Vladimir Putin konstruksjonsarbeidet for den delen av gassrørledningen Turkish Stream som skal gå gjennom dypt hav.

Det ble besluttet å gå i gang med dette prosjektet da president Putin besøkte Tyrkia den 1 desember 2014. Arbeidet ble avbrutt i august 2015 grunnet uenigheter om tariffer, men gitt krigen i Syria vil dette åpne for at russisk gass blir levert til Tyrkia. Ved videre forgreninger vil denne gassrørledningen kunne fungere som en senere transitt for russisk gass til EU, og dermed erstatte planene for South Stream gassrøret som ble blokkert av Brüssel.

Med et kostnadsestimat på 6 milliarder dollar, vil Turkish Stream bestå av to gassrør med en leveransekapasitet på til sammen 15,75 milliarder kubikkmeter gass årlig. Det første gassrøret skal være ferdig i 2018, det andre i slutten av 2019.

Selv om president Putin har erklært at denne timeplanen skal holdes, er det svært sjelden at slik arbeid blir unnagjort på så kort tid. Den høye hastigheten på utbyggingen har bare vært mulig denne gangen grunnet personlig engasjement fra den tyrkiske president Recep Tayyip Erdogan, som på denne måten søker å frigjøre seg fra økonomisk formynderi fra USA.