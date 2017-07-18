

Как джихадисты в Алеппо снабжались оружием болгарского производства?

Во время освобождения Алеппо и захвата находившегося там саудовского штаба болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева обнаружила в девяти складах, оставленных джихадистами, оружие, произведённое в её стране. Она тщательно переписала надписи на ящиках и по возвращении на родину начала расследование, как это оружие могло оказаться в Сирии.

Начиная с 2009 г., за исключением короткого периода с марта 2013 до ноября 2014 г., Болгарией управлял Бойко Борисов – красочный персонаж, связанный с одной из самых крупных европейских криминальных компаний SIC. Напомним, что Болгария является одновременно членом НАТО и Европейского союза, но ни одна из этих организаций не высказалась против прихода во власть мафиозного лидера, в течение длительного времени находившегося под наблюдением международных полицейских служб.

Рискуя жизнью, Диляна Гайтанджиева восстановила всю цепочку, и редакция софийской газеты Труд опубликовала её материалы [1]. Если одним из главных поставщиков оружия в Сирию была Болгария, то Азербайджан был посредником.

Гигантский трафик ЦРУ против Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии и Индии

С самого начала арабской весны ЦРУ и Пентагон организовали гигантский трафик оружия в Сирию в нарушение многочисленных решений Совета Безопасности ООН. Все поставки оружия, о которых мы упоминаем, были незаконными с точки зрения международного права, включая и те, что осуществлялись Пентагоном открыто.

Поставка любого оружия в страну, даже если она осуществляется под прикрытием частных лиц или компаний, не может осуществляться без согласия её правительства.

Всё оружие, о котором пойдёт речь, за исключением систем электронной разведки, было советскими разработками. Утверждения, что это было натовское оружие, и оно поставлялось формированиям, являвшимся конечными получателями, ложно по определению. На самом деле эти формирования служили исключительно для сокрытия истинных получателей этого оружия.

Известно, что ЦРУ обратилось к компании SIC и Бойко Борисову по вопросу срочного изготовления каптагона для джихадистов в Ливии, а затем и Сирии. После публикации материалов расследований Марии Петковой в Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) стало известно, что ЦРУ и SOCOM (Командование спецоперациями Пентагона) в период между 2011 и 2014 г. закупили в Болгарии оружия для джихадистов на 500 миллионов долларов. Аналогичные поставки оружия оплачивались Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, а их доставку обеспечивали компании Saudi Arabian Cargo и Etihad Cargo [2].

Согласно Крезимиру Цабеку из Zagreb Jutarnjilist в 2012 г. Хорватия поставила сирийским джихадистам 230 тонн оружия на сумму 6,5 миллионов долларов. Переброска в Турцию осуществлялась тремя транспортными Илами компании Jordan International Air Cargo. Затем это оружие сбрасывалось на парашютах катарскими лётчиками [3]. По сообщению Эрика Шмидта в New York Times эта операция была спланирована генералом Дэвидом Петреусом, директором ЦРУ [4].

В 2012 г. Хезболла сделала попытку приоткрыть этот трафик, и против израильских туристов в аэропорту Бургаса, узлового центра этого трафика, был совершён теракт. Вопреки расследованиям болгаркой полиции и заключениям патологоанатомов, правительство Борисова обвинило в этом теракте Хезболлу, а Европейский совет включил ливанское Сопротивление в список «террористических организаций». И только после временного ухода Борисова министр иностранных дел Кристиан Вигенин заявил, что это обвинение не имело под собой никаких оснований.

Согласно источнику, близкому к РПК, в мае и июне 2014 г. турецкие спецслужбы зафрахтовали спецпоезда для доставки в Ракку, которая называлась в то время Исламским государством в Ираке и Сирии, а сегодня оно известно под названием ДАИШ, украинского оружия, оплаченного Саудовской Аравией, и более тысячи пикапов Toyota Hilux, специально оборудованных для передвижения по песчаной местности и в условиях жаркого климата. Согласно бельгийскому источнику, переговоры с японской компанией Toyota по закупке пикапов велись саудовской компанией Abdul Latif Jameel.

По данным Андрея Фомина, приведённым в Oriental Review, Катар, не желая отстать от других, закупил у госкорпорации Укроборонпром для джихадистов последнюю модификацию зенитного ракетного комплекса «Печора-2Д». Передача комплекса осуществлялась кипрской компанией Blessway Ltd [5].

Согласно данным Джереми Бинни и Нейла Гибсона в военном обозрении Jane’s, Командование ВМС США в 2015 г. объявило 2 конкурса на транспортировку ВВТ из румынского порта Констанца в иорданский порт Акаба. Контракт был заключён с компанией Transatlantic Lines [6]. Поставка вооружений была осуществлена после подписания соглашения о прекращении огня Вашингтоном 12 февраля 2016 г. в нарушение принятого обязательства.

Согласно Пьеру Баланяну в Asia News поставки вооружений продолжились в марте 2017 г. с открытием регулярной линии морского сообщения американской компанией Liberty Global Logistics, связавшей Ливурн (Италия)с Акабой ( Иордания) и Джеддахом (Саудовская Аравия) [7]. Согласно географу Манлио Динуччи установленный механизм был предназначен, главным образом, для переброски бронированных машин в Сирию и Йемен [8].

Согласно турецким журналистам Юруку Изику и Альперу Белеру последние контракты при правлении Барака Обамы осуществлялись компанией Orbital ATK, которая через Chemring и Danish H. Folmer&Co организовала регулярное сообщение между Бургасом (Болгария) и Джеддахом (Саудовская Аравия). Здесь речь идёт о поставках бронированной техники, производимой не только Вазовским машиностроительным заводом (Болгария), но также и Tatra Defense Industrial Ltd (Чехия) [9].

Были и другие секретные операции, о чём свидетельствуют, например, события, связанные с перехватом 27 апреля 2012 г. ливанскими моряками грузового судна Lutfallah II или тоголезского судна Грецией 1 марта 2016 г.

Все эти операции связаны с передачей сотен тонн оружия и боеприпасов, если не тысяч, оплаченных монархиями Залива якобы для поддержки «демократической революции». На самом деле, нефтяные диктатуры используются для того, чтобы освободить администрацию Обамы от необходимости отчитываться перед Конгрессом (операция под кодовым названием «Сикоморовый лес» (Timber Sycamore)) и не позволить ей опростоволоситься [10]. Весь трафик оружия контролировался лично генералом Дэвидом Петреусом, сначала по линии ЦРУ, которым он руководил, а затем через финансовую компанию KKR, в которой он работал. При президенте Обаме он изредка пользовался поддержкой высокопоставленных чиновников, а при Дональде Трампе эта поддержка стала постоянной.

Тайная деятельность Азербайджана

Согласно бывшей сотруднице ФБР и основательнице National Security Whistleblowers Coalition Сибелы Эдмондс с 1997 по 2001 г. Азербайджан по требованию ЦРУ предоставил в Баку убежище второму номеру в Аль-Каиде Айману аль-Завахири. И хотя официально его разыскивало ФБР, второй человек международной террористической сети регулярно летал самолётами НАТО в Афганистан, Албанию, Египет и Турцию. На встречу с ним часто приезжал из Саудовской Аравии принц Бандар бин Султан [11].

К своим партнёрам из Вашингтона и Рияда Азербайджан, населённый, в основном, шиитами, при президенте Гейдаре Алиеве добавил суннистскую Анкару, которая поддерживает его в конфликте с Арменией по вопросу Нагорного Карабаха.

После смерти Гейдара Алиева в США в 2003 г. власть в стране перешла к его сыну Ильхаму Алиеву. Торговая палата Азербайджана превращается в задний двор Вашингтона, где вместе с президентом Алиевым хозяйничают Ричард Армитидж, Джеймс Бейкер III, Збигнев Бжезинский, Дик Чейни, Генри Киссинджер, Ричард Перл, Брент Скоукрофт и Джон Сунуну.

Согласно Диляны Гайтаджиевой министр транспорта Зия Мамадов в 2015 г. предоставил в распоряжение ЦРУ государственную компанию SilkWay Airlines за счёт средств Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. Министр иностранных дел Эльмар Маммадъяров, не слишком скрупулёзный в делах, направляет в ряд дипломатических миссий требование о придании транспортным средствам этой компании дипломатического статуса, что запрещает их досмотр в силу Венской конвенции. Менее чем за три года более 350 рейсов воспользуются этой необычной привилегией.

И несмотря на то, что согласно международным соглашениям ни гражданским самолётам, ни тем, что имеют особый статус, не разрешается перевозка военной техники, требование о придании дипломатического статуса указывает на характер транспортируемого груза. Однако, по требованию госдепа США, по крайней мере, Афганистан, Германия, Саудовская Аравия, Болгария, Конго, Объединённые Арабские Эмираты, Венгрия, Израиль, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Чехия, Турция и Соединённое Королевство закрывали глаза на это явное нарушение международного права, как они закрывали глаза на воздушные сообщения между секретными тюрьмами ЦРУ.

Менее чем за три года Silk Way Airlines осуществила перевозку оружия на сумму, по меньшей мере, в один миллиард долларов.

Переходя от одного факта к другому, журналистка Диляна Гайтаджиева выявила целую систему снабжения джихадистов, действующую не только в Ираке и Сирии, но и в Афганистане, Пакистане и Конго. Оплату поставляемого оружия обеспечивали Саудовская Аравия и Эмираты. Часть вооружений, поставленных в Аравию, были направлены в Южно-Африканскую республику.

Оружие, поставляемое в Афганистан, оказывалось у талибов, действующих под контролем США, но с которыми, по их утверждениям, они борются. Оружие, поставляемое в Пакистан, скорее всего, предназначалось для совершения исламистских переворотов в Индии. Кто является конечным получателем оружия, поставленного Республиканской гвардии президента Сассу Нгэссо в Конго и президенту Южно-Африканской республики Джакобу Зуме, пока неизвестно.

Главными переговорщиками по этим операциям были упомянутые выше американские фирмы Chemring и Culmen International и фирма Purple Shovel.

Кроме советской техники, изготовленной в Болгарии, Азербайджан закупил под ответственность министра Оборонной промышленности Явара Джамалова оружейные склады в Сербии, Чехии и ряде других стран, заявляя при этом, что страна не является в этих сделках посредником. Что касается поставок средств электронной разведки, Израиль передал их фирме Elbit Systems, и она считается их окончательным приобретателем, а Азербайджан не имеет права приобретать этот тип оборудования. Этого рода исключения свидетельствуют о том, что азербайджанская программа осуществлялась по требованию США и Саудовской Аравии, но от начала до конца контролировалась Тель-Авивом.

Еврейское государство, по собственным утверждениям сохранявшее нейтралитет в сирийском конфликте, не раз наносило бомбовые удары по позициям сирийских правительственных войск. Каждый раз Тель-Авив эти факты признавал, заявляя при этом, что уничтожались склады оружия, предназначавшиеся ливанской Хезболле. На самом деле, все эти операции, за исключением, может быть, одной, были согласованы с джихадистами. Сегодня известно, что Тель-Авив контролировал поставки вооружений этим самым джихадистам, так что Израиль, используя свои ВВС для их поддержки, реально играл ключевую роль в этой войне.

Согласно международным соглашениям неправильное указание конечных получателей оружия и предоставление оружия наёмным группировкам с целью свержения ими законных правительств или разрушения суверенных государств, признаются международными преступлениями.