واشنتگتن از حمایت عناصر جهادی دست کشیده است

به گفته ی واشنگتن پست ، پرزیدنت ترامپ به کلیه ی برنامه های سازمان سیا در حمایت از عناصر جهادی سوریه پایان داد .

طبق این خبرنامه ، این تصمیم طی نشست میان رئیس سازمان سیا ، مایک پومپئه او ، و مشاور امنیت ملی ، زنرال ه. ر. مک مستر گرفته شد . این نشست پیش از ملاقات پرزیدنت پوتین و ترامپ در ۷ ماه ژوئیه انجام شد . در ۷ ماه ژوئیه آتش بستی در جنوب سوریه اعلام گردید . این تاریخ نشان می دهد که دولت ترامپ تسلیم دولت روسیه نمی باشد .

اما طی اطلاعاتی که ما بدست آوردیم این تصمیم از تاریخ ۲۰ ماه می گرفته شده بود . علاوه بر این ، تنها شامل منع حمایت از عناصر جهادی سوریه نبود ، بلکه کلیه ی عناصر جهادی جهانرا شامل می شد . دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ریاض از تمامی دولت های مسلمان خواست تا حمایت خود را از عناصر جهادی قطع کنند ، به خصوص از منابعی سیاسی آنها که اخوان مسلمین می باشند .

در سوریه هم اکنون ایالات متحده علیه داعش با حمایت کردها PKK/YPG می جنگد .

“Trump ends covert CIA program to arm anti-Assad rebels in Syria, a move sought by Moscow”, Greg Jaffe & Adam Entous, The Washington Post, July 19, 2017.