در کمتر از سه سال، هواپیمائی آذربایجان Silk Way Airlines دست کم به حجم یک میلیارد دلار جنگ افزار حمل کرده است.

به گزارش روزنامه نگار بلغار دیلیانا گیتاندزهیوا، وزیر حمل و نقل زیا ممدوف Ziya Mammadov درسال 2015 شرکت هواپیمائی دولتی Silm Way Airlines را به حساب عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در اختیار سازمان سیا قرار داد. وزیر امور خارجه المار ممدیاروف Elmar Mammadyarov با احتیاط کمتری در خواست اعتبار « پرواز دیپلماتیک» را برای چندین سفارتخانه می فرستد، یعنی امری که بازرسی آنان را بر اساس منشور وین ممنوع می کند. طی کمتر از سه سال، بیش از 350 پرواز از این امتیاز فوق العاده و مصونیت دیپلماتیک برخوردار می شود.

به گفتۀ روزنامه نگاران ترکیه یوروک ایزیک Yörük Isik و آلپر بیلیر Alper Beler، آخرین قراردادهای دوران اوباما به وسیلۀ اوربیتال ای تی کا Orbital ATK و از طریق شرکت شرمینگ و دانیش فولمر Chemring et Danish H. Folmer & Co، راهی بین بورگاس (بلغارستان) و جده (عربستان سعودی) انجام گرفت. برای نخستین بار، در اینجا نه فقط از جنگ افزارهائی که توسط وازووسکی Vazovski Machine Building Factory (در بلغارستان) ساخته شده حرف می زنیم بلکه باید از شرکت صنایع دفاعی تاترا در کشور چک Tatra Defense Industrial Ltd نیز یاد کنیم [ 9 ].

به گفتۀ آندره فومن Andrey Fomin از مجلۀ شرقی Oriental Review، قطر که نمی خواست از قافله عقب بماند از یک شرکت دولت اوکرائین UkrOboronProm جدیدترین مدل موشک دفاع هوائی پشورا 2د Pechora-2D را برای جهاد طلبان خریداری کرد. شرکت قبرسی بلسوی Blessway Ltd [ 5 ] این جنگ افزار را تحویل داده بود.

ترجمه توسط

حمید محوی



