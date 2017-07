Washington cessou todo o apoio aos jiadistas

De acordo com o Washington Post, o Presidente Trump pôs fim a todos os programas de apoio da CIA aos jiadistas na Síria.

Segundo o quotidiano, esta decisão teria sido tomada durante uma reunião com o Director da CIA, Mike Pompeo, e o Conselheiro de Segurança Nacional, o General H.R. McMaster. Este conselho restrito teria tido lugar antes da reunião Trump-Putin, em 7 de julho, durante o qual um cessar-fogo foi anunciado para o Sul da Síria. Esta cronologia “provaria” o suposto enfeudamento de administração Trump à Rússia.

Mas segundo as nossas próprias informações, esta decisão dataria já de meados de 20 de Maio. Além disso, ela diria respeito não só ao apoio aos jiadistas na Síria, mas a todos os jiadistas no mundo inteiro. Donald Trump teria, então, podido pronunciar o discurso de Riade exortando todos os Estados muçulmanos a romper com todos os jiadistas, incluindo a sua matriz política, os Irmãos Muçulmanos.

Na Síria, actualmente, os Estados Unidos combateriam contra o Daesh (E.I.) apoiando os Curdo do PKK / YPG.

“Trump ends covert CIA program to arm anti-Assad rebels in Syria, a move sought by Moscow”(«Trump põe fim ao programa secreto da CIA para armar os rebeldes anti-Assad na Síria, uma jogada desejada por Moscovo»- ndT), Greg Jaffe & Adam Entous, The Washington Post, July 19, 2017.