În afara de armamentul de tip sovietic fabricat în Bulgaria, Azerbaigian-ul a cumparat, sub raspunderea ministrului sau al Industriei Apararii, Yavar Jamalov, diferite arme, în Serbia, Cehia si în alte tari, declarînd mereu ca el era destinatarul final al cumparaturilor. Referitor la echipamentul de inteligenta electronica, Israel a pus la dispozitia retelei, firma Elbit Systems, pentru ca sa apara ca destinatar final, o data ce Azerbaigian-ul nu este autorizat sa cumpere acest tip de echipament. Aceste exceptii demonstreaza ca programul Azerbaigian-ului, folosit de Statele Unite si Arabia Saudita, se gasea sub controlul total al Tel-Aviv-ului.

Armele oferite în Afganistan, au sosit la mîinile talibanilor, care actioneaza sub controlul Statelor Unite, tara care zice ca lupta împotriva lor. Armamentul oferit în Pakistan, era probabil destinat realizarii de atentate islamiste în India. Nu se stie cine sunt destinatarii finali ai armelor oferite în Congo, Garzii Republicane a presedintelui Sassou N’Guesso si în Africa de Sud, presedintelui Jacob Zuma.

În mai putin de 3 ani, Silk Way Airlines, a transportat astfel armament în valoare de cel putin 1000 de milioane de dolari.

Conform lui Dilyana Gaydandzieva, în 2005, ministrul Transporturilor, Ziya Mamadov, pune la dispozitia lui CIA, compania statala Silk Way Airlines, platita de Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite. Din partea sa, cel fara de scrupule – ministrul Afacerilor Externe Elmar Mamadyarov, trimite la diferite din ambasadele sale, instructii pentru ca sa prezinte cereri de aprobare pentru «zboruri diplomatice», care, în virtutea Conventiei de la Viena, nu pot fi supuse la nici un tip de control de securitate sau de vama. În mai putin de 3 ani, mai mult de 350 de zboruri vor dispune de acest privilegiu.

Aceste operatiuni reprezinta în total, sute de tone de armament si munitii, poate inclusiv mii de tone, platite în principal de monarhiile absolutiste ale Golfului, asa zise fiind un sprijin pentru o «revolutie democratica». În realitate, aceste petro-dictaturi au intervenit numai pentru ca administratia Obama sa nu trebuiasca sa dea socoteala Congresului Statelor Unite (Operatiunea Timber Sycamore ), si sa vînda pisica ca fiind iepure, în fata parlamentarilor [ 12 ]. Acest trafic întreg a fost controlat în mod personal de generalul David Petraeus, în primul rînd de la postul lui de director al CIA, si mai tîrziu de la firma de inversiuni financiare KKR. Petraeus a folosit pentru asta ajutorul de înalti functionari, uneori sub presedentia lui Barak Obama, si dupa aceea, în mod masiv, sub actuala administratie Trump.

Conform jurnalistilor turci Yoruk Isik si Alper Beler, ultimele apartinînd administratiei Obama s-au concretizat prin Orbital ATK, care a organizat prin intermediul lui Chemring si Danish H. Folmer & Co., o linie regulata între porturile de la Burgas (Bulgaria) si Yeda (Arabia Saudita). Si pentru prima data se vorbeste aici nu numai de armament fabricat de Vazovski Machine Building Factory (VMZ) (Bulgaria), însa de asemenea de Tatra Defense Industrial Ltd. (Cehia) [ 11 ].

Dupa Jermy Binnie si Neil Gibson, de la revista specializata în armament Jane’s , US Navvy Military Sealift Command (comando-ul marinei de razboi al Statelor Unite însarcinat de transportul maritim), a deschis în 2015, doua licitatii pentru transportul de arme, care pleca din portul romînesc de la Constanta, catre portul iordan de la Aqaba. Contractul la obtinut Transatlantic Lines [ 8 ], si executia lui a început exact dupa ce Washington-ul a semnat încetarea focului, pe data de 12 februarie 2016, cu care Statele Unite a încalcat/violat angajamentul sau.

Dupa Andrei Fomin, de la Orienatl Review , Qatar-ul, - doritor de a nu ramîne în urma – a cumparat pentru jihadisti, versiunea cea mai recenta a lui Air Missile Defense Complex Pechora-2D, firmei statale ucrainiene UkrOboronProm. Livrarea a fost în sarcina firmei cipriote Blessway Ltd [ 7 ].

Conform unei surse apropiate de PKK turc (Partidul Muncitorilor din Kurdistan), serviciile secrete ale Turciei, au fretat trenuri speciale, pentru a face sa soseasca în orasul sirian Raqqa, aflat sub controlul a ceea era cunoscut ca fiind Emiratul Islamic în Irak, si în Levante (EIIL) [ 6 ], loturi întregi de armament fabricat în Ucraina, si platit de Arabia Saudita, si mai mult de 1000 de camioane de cabina dupla, model Hilux, al marcii japoneze Toyota, adaptate special pentru a suporta conditiile desertului. Conform unei surse belgiene, cine a negociat cumpararea acestor vehicule cu firma japoneza Toyota, a fost compania saudita Abdul Latif Jameel.

Dupa Kresimir Zabec, al ziarului Jutarnji list , care este publicat la Zagreb, la sfîrsitul lui 2012, Croatia trimitea jihadistilor care operau în Siria, 230 de tone de armament, pe o valoare ascendenta la 6,5 milioane de dolari. Trimiterea acestui armament în Turcia, era realizat folosind 3 aeronave-cargouri Iliushin, ale companiei Jordan International Air Cargo, si posterior aeronave militare apartinînd Qatar-ului lansau arme în parasute, în zonele sub controlul jihadistilor [ 4 ]. Dupa Eric Schmitt, de la New York Times , acest dispozitiv întreg a fost conceput de generalul american David Petraeus, director al CIA [ 5 ].

Din 2009, si facînd exceptie de scurta perioada de timp cuprinsa între martie 2013 si noiembrie 2014, Bulgaria, se afla sub guvernul lui Boiko Borisov, personaj sui generis venit de la una din organizatiile criminale cele mai importante din Europa: SIC (Security Insurance Company). Este demn de amintit faptul ca Bulgaria este membru al OTAN-ului, si al Uniunii Europeene, si ca nici una dintre aceste doua organizatii a emis vreodata cea mai mica critica împotriva sosirii la putere a unui mafios identificat ca atare, de catre agentiile de politie internationale.

Traducere

Light Journalist



