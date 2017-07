173 kamikazes attendus en Europe

Interpol a adressé, le 27 mai 2017, à toutes les polices européennes une liste de 173 membres de Daesh, établie par les services de Renseignement états-uniens.

Selon le Guardian, qui révèle l’information, les États-Unis pensent avoir identifié des jihadistes, venus d’Europe, puis formés par l’organisation afin de commettre des attentats-suicides dans leur pays d’origine.

Pour justifier détenir ces informations, les États-Unis assurent avoir eu accès à des sources crédibles qui auraient consulté des fichiers de Daesh. De même prétendent-ils que ce service de Daesh aurait été créé par esprit de revanche en prévision de ses défaites à venir au Moyen-Orient. Au demeurant, à la différence de la liste nominative, ces explications n’ont guère de valeur en matière de communication des services secrets.

