Em Riade, o clã Nayef perde a Segurança do Estado

Desde o golpe palaciano que removeu o clã do Príncipe herdeiro Mohammed ben Nayef em Riade, este cria controlar ainda o Ministério do Interior, que tinha recaído no genro do príncipe destituído.

No entanto, o rei Salman acaba de criar um organismo para a Segurança de Estado que lhe está directamente adstrito. Segundo a agência de notícias oficial, vários departamentos do Ministério do Interior, entre eles o Serviço de Inteligência, assim como as unidades encarregadas da luta contra o terrorismo e o seu financiamento, estarão agora colocadas sob a autoridade do novo organismo.

Simultaneamente, o Rei limitou também os poderes do filho do rei Abdalla que comanda a Guarda Real. Para o fazer, ele substituiu o general comandante-em-chefe.

Nas próximas semanas, o Rei Salman deverá abdicar em favor do seu filho, o novo Príncipe herdeiro. Este disporá, então, de um poder incontestado.