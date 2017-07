اروپا در انتظار ۱۷۳ جنگجوی انتحاری است

اینترپل در تاریخ ۲۷ ماه مه ۲۰۱۷ به تمامی ارگان های پلیس اروپا لیست ۱۷۳ عضو داعش را ارسال نموده که توسط سازمان اطلاعات ایالات متحده تهیه شده است .

بنا به گفته ی خبر گذاری گاردین ، که این خبر را منتشر کرده ، این تصور وجود دارد که ایالات متحده توانسته اند عناصر جهادی را شناسایی کنند که از اروپا آمده اند ، و سپس توسط داعش تعلیم یافته اند تا بتوانند در کشور مبدا خویش دست به عملیات انتحاری بزنند .

ایالات متحده برای صحه گذاشتن به این اطلاعات اطمینان خاطر داده که منابعی مطمئنی را در دست دارد که توانسته اند به اسناد داعش دسترسی پیدا کنند . حتا معتقدند که این سرویس های داعش به خاطر شکست های متعدد خود در خاور میانه به وجود آمده اند . در واقع این لیست نام ها و این توضیحات هیچ ارزشی به لحاظ تبادل اطلاعات سری ندارند .

