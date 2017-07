Interpol hat am 27. Mai 2017 an alle europäische Polizeien eine Liste von 173 Mitgliedern von Daesch geschickt, die durch die US-Geheimdienste aufgestellt wurde.

Laut dem Guardian, der die Information enthüllt hat, glauben die Vereinigten Staaten die Dschihadisten aus Europa kommend und von der Organisation trainiert, um Selbstmordattentate in ihrem Herkunftsland durchzuführen. identifiziert zu haben,

Um den Besitz dieser Informationen zu rechtfertigen, versichern die Vereinigten Staaten, Zugriff auf glaubwürdigen Quellen gehabt zu haben, die die Daesch Dateien eingesehen hätten. In ähnlicher Weise behaupten sie, dass dieser Dienst von Daesch aus Rache im Voraus auf seine kommenden Niederlagen im Nahen Osten geschaffen wurde. Übrigens, im Gegensatz zu der Liste der Namen, haben solche Erklärungen kaum einen Wert in Kommunikationssachen der Geheimdienste.

