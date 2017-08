MI6 retira o seu dispositivo de «Primavera Árabe»

O MI6 retira os seus homens após o falhanço das «Primaveras Árabes». Este projecto, elaborado em 2004 por Sir James Craig, previa reproduzir a «Revolta Árabe» que Lawrence da Arábia tinha organizado contra o Império Otomano.

Durante a Primeira Guerra Mundial, Thomas Lawrence (“Lawrence da Arábia”) prometeu aos Árabes a sua unidade e a sua liberdade se eles conseguissem derrubar o colonizador otomano. Mas, no fim, acabaram sob o jugo do Império Britânico.

Desta vez a «Primavera Árabe» tinha sido concebida contra o Irão. Tratava-se de colocar no Poder, por todo o lado, os Irmãos Muçulmanos, os quais teriam sido as correias de transmissão do imperialismo anglo-saxónico.

Um dos principais agentes deste programa, Angus McKee, foi nomeado encarregado de negócios do Reino Unido na Síria, em Dezembro de 2011. Após o fecho da embaixada em Damasco, ele prosseguiu as suas funções sob a mesma capa, mas a partir de Beirute. Em Março de 2012 ele tornou-se Cônsul no Curdistão iraquiano. Agora, ele acaba de ser chamado pelo MI6 de volta a Londres.