Ulusal Güvenlik Konseyindeki değişiklikler

Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı General H.R. McMaster, Ulusal Güvenlik Konseyindeki üç işbirlikçinin işine son verdi.
Rich Higgins, stratejiden sorumlu eski Pentagon çalışanı. Küreselcilerin ve İslamcıların tekniğini Çinli Maocularla karşılaştıran Başkan Trump’a karşı yazdığı metinle (bir paralel devlet oluşturulması) ün kazandı.
Derek Harvey, Ortadoğu direktörü.
Ezra Cohen-Watnick, takıntılı bir şekilde İran karşıtı olarak bilinirdi.
Konsey üyelerinin çoğunluğu Başkan Obama’ya hizmet etti.
Çeviri
Osman Soysal