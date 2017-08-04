Voltaire İletişim Ağı

Ulusal Güvenlik Konseyindeki değişiklikler

Voltaire İletişim Ağı
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Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı General H.R. McMaster, Ulusal Güvenlik Konseyindeki üç işbirlikçinin işine son verdi.

- Rich Higgins, stratejiden sorumlu eski Pentagon çalışanı. Küreselcilerin ve İslamcıların tekniğini Çinli Maocularla karşılaştıran Başkan Trump’a karşı yazdığı metinle (bir paralel devlet oluşturulması) ün kazandı.
- Derek Harvey, Ortadoğu direktörü.
- Ezra Cohen-Watnick, takıntılı bir şekilde İran karşıtı olarak bilinirdi.

Konsey üyelerinin çoğunluğu Başkan Obama’ya hizmet etti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Ulusal Güvenlik Konseyindeki değişiklikler”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 4 Ağustos 2017, www.voltairenet.org/article197344.html

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