Obama yönetimi muhalefetini izletiyor muydu?

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi NSA’dan aşağıda isimleri yer alan şahıslar tarafından ABD vatandaşlarına yönelik olarak talep edilen soruşturmalara ilişkin elindeki tüm bilgileri vermesini istedi:
Susan Rice (Barack Obama’nın Güvenlik Danışmanı);
Ben Rhodes (Barack Obama’nın Güvenlik Danışman Yardımcısı ve George Bush Jr.’ın 11 Eylül’e ilişkin Başkanlık Komisyonu raporunu yazan kişi);
John Brennan (yakınlarda Aspen Forumu’nda Donald Trump’a karşı bir « soft darbe » hazırlama niyetini açıklayan Barack Obama’nın CIA Başkanı);
Samantha Power (Barack Obama’nın BM büyükelçisi).
Komite daha şimdiden 2016 yılında 5 288 ABD vatandaşının NSA tarafından dinlendiğini ortaya çıkardı. Komite halen Donald Trump’ın kampanya ekibi üyelerinin Başkanlık seçimi öncesinde ve sonrasında yasadışı olarak izlenip izlenmediğini araştırma niyetinde.
Çeviri
Osman Soysal