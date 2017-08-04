Voltaire İletişim Ağı

Obama yönetimi muhalefetini izletiyor muydu?

Voltaire İletişim Ağı
+

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi NSA’dan aşağıda isimleri yer alan şahıslar tarafından ABD vatandaşlarına yönelik olarak talep edilen soruşturmalara ilişkin elindeki tüm bilgileri vermesini istedi:

- Susan Rice (Barack Obama’nın Güvenlik Danışmanı);
- Ben Rhodes (Barack Obama’nın Güvenlik Danışman Yardımcısı ve George Bush Jr.’ın 11 Eylül’e ilişkin Başkanlık Komisyonu raporunu yazan kişi);
- John Brennan (yakınlarda Aspen Forumu’nda Donald Trump’a karşı bir « soft darbe » hazırlama niyetini açıklayan Barack Obama’nın CIA Başkanı);
- Samantha Power (Barack Obama’nın BM büyükelçisi).

Komite daha şimdiden 2016 yılında 5 288 ABD vatandaşının NSA tarafından dinlendiğini ortaya çıkardı. Komite halen Donald Trump’ın kampanya ekibi üyelerinin Başkanlık seçimi öncesinde ve sonrasında yasadışı olarak izlenip izlenmediğini araştırma niyetinde.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Obama yönetimi muhalefetini izletiyor muydu?”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 4 Ağustos 2017, www.voltairenet.org/article197345.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Macron'un hazırladığı
ABD derin devleti dünyanın geri kalanına karşı
Genişletilmiş Ortadoğu'da yeni bir ittifakın doğuşu
İstanbul El Ehzer'e karşı
İstanbul El Ehzer’e karşı
Voltaire İletişim Ağı
 
IŞİD'in askeri olarak çöküşü
IŞİD’in askeri olarak çöküşü
Voltaire İletişim Ağı
 
Ulusal Güvenlik Konseyindeki değişiklikler
Ulusal Güvenlik Konseyindeki değişiklikler
Voltaire İletişim Ağı
 
İlk İsrail-İtalyan ortak casus uydusu yörüngede
İlk İsrail-İtalyan ortak casus uydusu yörüngede
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 