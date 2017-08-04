Obama yönetimi muhalefetini izletiyor muydu?

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi NSA’dan aşağıda isimleri yer alan şahıslar tarafından ABD vatandaşlarına yönelik olarak talep edilen soruşturmalara ilişkin elindeki tüm bilgileri vermesini istedi:

Susan Rice (Barack Obama’nın Güvenlik Danışmanı);

Ben Rhodes (Barack Obama’nın Güvenlik Danışman Yardımcısı ve George Bush Jr.’ın 11 Eylül’e ilişkin Başkanlık Komisyonu raporunu yazan kişi);

John Brennan (yakınlarda Aspen Forumu’nda Donald Trump’a karşı bir « soft darbe » hazırlama niyetini açıklayan Barack Obama’nın CIA Başkanı);

Samantha Power (Barack Obama’nın BM büyükelçisi).

Komite daha şimdiden 2016 yılında 5 288 ABD vatandaşının NSA tarafından dinlendiğini ortaya çıkardı. Komite halen Donald Trump’ın kampanya ekibi üyelerinin Başkanlık seçimi öncesinde ve sonrasında yasadışı olarak izlenip izlenmediğini araştırma niyetinde.