Voltaire İletişim Ağı

İstanbul El Ehzer’e karşı

Voltaire İletişim Ağı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz 2017’de İslam Dünyası Yükseköğretim Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada İstanbul’da bir İslami Üniversitenin açılacağını duyurdu.

Üniversitenin rektörü olarak, Suudi Arabistan ve Mısır’ın terörist liderler listesine aldığı Müslüman Kardeşler’in ünlü vaizi Şeyh Yusuf el Karadavi’nin görev almasını önerdi.

Yusuf el Karadavi 1967 yılında Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır tarafından vatandaşlıktan çıkarıldı. Cezayir’deki iç savaş sırasında Fransız İçişleri Bakanı Charles Pasqua tarafından önde gelen terörist liderler arasında kabul edildi. O dönem Fransa’ya girmesi yasaklanmış ve kitapları sansürlenmişti. 2004 yılında Prens Charles tarafından Oxford’daki İslam Araştırmaları Enstitüsüne yönetici olarak atandı. Yine Birleşik Krallığın desteğiyle, « Arap Baharlarının » hazırlanması sırasında Katar’ın televizyon kanalı El Cezire’nin ruhani danışmanlığını yaptı. Üst üste Muammer Kaddafi ve Beşar Esad’ın öldürülmeleri çağrılarında bulundu. 2015’te Recep Tayyip Erdoğan’ın Ebubekir el Bağdadi’den sonra halife ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.

İstanbul İslam Üniversitesi, Müslüman dünyasının entelektüel referansı Kahire’deki El Ehzer Üniversitesi ile rekabeti öngören bir projedir. El Ehzer « işyerindeki erkeği emziren kadınlar tacizden kurtulur » fetvasıyla birlikte tüm saygınlığını yitirmişti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İstanbul El Ehzer’e karşı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 6 Ağustos 2017, www.voltairenet.org/article197360.html

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