Voltaire İletişim Ağı

Rakka’yı Suriye’ye geri vermek için gizli mutabakat

Voltaire İletişim Ağı
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Rakka’da IŞİD’e karşı yürüttükleri harekatın eşgüdümünü sağlamak üzere Suriye Arap Ordusu, Rusya, ABD ve Kürt Halk Koruma Birlikleri (YPG) arasında gizli bir mutabakata varıldı.

Haber ilk olarak Katarlı haber ajansı Almodon tarafından 23 Temmuz 2017’de yayınlandı, ardından yalanlandı, daha sonra da The Independent (Londra) tarafından yeniden yayınlandı [1].

Suriye’ye karşı yürütülen savaşın başlangıcında, 2011 ila 2014 yılları arasında Kürt milisleri Suriye Arap Ordusu saflarında savaşıyorlardı. Bu arada, Fransa ve Türkiye, Suriye’de bir Kürt devleti kurulması (Kürtlerin ancak 80’li yıllardan beri kitlesel olarak var oldukları topraklarda) ve buraya Türkiye Kürdistanı’ndaki Kürtlerin sürülmesi girişiminde bulunduklarında, bu milislerin bir bölümü NATO saflarına geçti. Şam, bu gelişme üzerine Kürt milislerin maaşlarını ödemeyi ve bunlara silah tedarik etmeyi kesti. Bu milisler Türkiye kendi Kürtlerini katletmeye yeniden başlayınca ve ABD Başkanı Donald Trump ordusuna yeni hedefler gösterince Suriye’ye geri dönmeye başladılar.

Rakka’ya ilişkin mutabakat, bu yıl varılan ikinci mutabakattır. Kürtlerin Türk işgalinden kurtardığı toprakların Şam’a geri verildiği Menbic/El Bab mutabakatının devamıdır.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Secret Russian-Kurdish-Syrian military cooperation is happening in Syria’s eastern desert”, Robert Fisk, The Independent, 24 Temmuz 2017.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Rakka’yı Suriye’ye geri vermek için gizli mutabakat”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 8 Ağustos 2017, www.voltairenet.org/article197368.html

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