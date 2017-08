Militärischer Zusammenbruch von Daesch

Während Mosul (Irak) befreit wurde und Rakka (Syrien) nur teilweise, wurden Zehntausende Kämpfer von Daesch getötet und zig Tausend andere sind auf der Flucht.

Jedoch wurden die Gehälter der Kämpfer vom Kalifat diesen Monat an 19 000 Soldaten wie folgt bezahlt:

7 000 in Irak;

12 000 in Syrien.

Daesch - das nur eine Gruppe unter anderen ist - behauptete 40 000 Dschihad Kämpfer während seiner Eroberung von Irak und Syrien, im Jahr 2014. Es hatte damals die Unterstützung von 80.000 Mitgliedern des Naqchbandis-Ordens bekommen (vor allem ehemalige irakische Soldaten aus der Ära von Präsident Saddam Hussein) und 120 000 Kämpfer von irakischen Sunniten-Stämmen. Es hatte also 240 000 Kämpfer zur Zeit der Proklamation des Kalifats.