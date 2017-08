Ein geheimes Abkommen wurde zwischen der syrischen arabischen Armee, Russland, den Vereinigten Staaten und den Schutz-Einheiten der kurdischen Volks-Kräfte getroffen, um ihre Maßnahmen gegen Daesch in Rakka zu koordinieren.

Diese Nachricht wurde ursprünglich von der Presse Agentur Qatar Almodon am 23. Juli 2017 veröffentlicht und dann widerlegt, dann wieder durch The Independent (London) aufgenommen [1].

Zu Beginn des Krieges gegen Syrien, von 2011 bis 2014, kämpften die kurdischen Milizen an Seiten der syrischen Armee. Jedoch als – am 31. Oktober 2014 - Frankreich und die Türkei das Engagement trafen, einen kurdischen Staat in Syrien zu schaffen, (wo die Kurden erst seit den 1980er Jahren massiv vertreten sind), um die Kurden vom türkischen Kurdistan dorthin zu deportieren, schlugen sich einige dieser Milizen auf die Seite der NATO. Es war zu diesem Zeitpunkt, als Damaskus aufgehört hat, die Löhne dieser Milizen zu zahlen und sie mit Waffen zu versorgen. Diese Milizen kehrten erst nach Syrien zurück, als die Türkei die Massaker ihrer Kurden begann und als der US-Präsident, Donald Trump, seiner Armee neue Ziele gab.

Die Rakka Vereinbarung ist die zweite des Jahres. Sie folgt der von Manbij/Al-Bab, durch die die durch die Kurden von der türkischen Besatzung befreiten Gebiete an Damaskus zurückgegeben wurden.