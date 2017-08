Hillary Clinton pourrait-être ordonnée pasteur méthodiste

Selon The Atlantic, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton pourrait être ordonnée prochainement pasteur méthodiste ; un projet qu’elle poursuivrait depuis 1994 [1].

Comme nous l’avons toujours affirmé, Hillary Clinton est membre de The Family, le groupe de prière dont ont fait et font partie la totalité des chefs d’état-major US depuis la Seconde Guerre mondiale et plusieurs chefs d’État étrangers.

Identiquement, nous avions analysé la campagne électorale de 2016 comme la dernière tentative de préserver la domination idéologique des calvinistes dans la société [2].