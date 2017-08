Hillary Clinton könnte zur methodistischen Priesterin ordiniert werden

Gleicherweise hatten wir die Wahlkampagne von 2016 als den letzten Versuch analysiert, um die ideologische Vorherrschaft der Calvinisten in der Gesellschaft zu bewahren. [ 2 ].

Wie wir es schon immer gesagt haben, ist Hillary Clinton Mitglied der The Family, der Gebetsgruppe, der alle US-Stabchefs seit dem zweiten Weltkrieg und mehrere ausländische Staatsoberhäupter angehören oder angehört haben.

Laut The Atlantic könnte die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton bald zur methodistischen Priesterin geweiht werden; ein Projekt, das sie seit 1994 verfolgt [ 1 ].

Horst Frohlich



