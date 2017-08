Hillary Clinton metodist rahip olarak atanabilir

Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi Hillary Clinton, İkinci Dünya Savaşından beri ABD genelkurmay başkanlarının tümünün ve birçok yabancı devlet başkanının da yer aldığı ibadet grubu The Family üyesidir.

The Atlantic ’e göre, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton önümüzdeki günlerde, 1994’ten beri üzerinde çalıştığı bir projenin sonucunda, metodist rahip olarak atanabilir [ 1 ].

Çeviri

Osman Soysal



[1] “Hillary Wants to Preach”, Emma Green, The Atlantic, August 6, 2017.

[2] “ABD’de reform mu olacak yoksa parçalanacak mı?”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 26 Ekim 2016.