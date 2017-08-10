Voltaire İletişim Ağı

Hillary Clinton metodist rahip olarak atanabilir

Voltaire İletişim Ağı
+

The Atlantic’e göre, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton önümüzdeki günlerde, 1994’ten beri üzerinde çalıştığı bir projenin sonucunda, metodist rahip olarak atanabilir [1].

Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi Hillary Clinton, İkinci Dünya Savaşından beri ABD genelkurmay başkanlarının tümünün ve birçok yabancı devlet başkanının da yer aldığı ibadet grubu The Family üyesidir.

Yine aynı şekilde 2016’daki seçim kampanyasını, Kalvinistlerin toplum içerisindeki ideolojik hakimiyetini korumaya yönelik son girişimi olarak değerlendirmiştik [2].

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Hillary Wants to Preach”, Emma Green, The Atlantic, August 6, 2017.

[2] “ABD’de reform mu olacak yoksa parçalanacak mı?”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 26 Ekim 2016.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Hillary Clinton metodist rahip olarak atanabilir”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 10 Ağustos 2017, www.voltairenet.org/article197436.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Macron'un hazırladığı
ABD derin devleti dünyanın geri kalanına karşı
Genişletilmiş Ortadoğu'da yeni bir ittifakın doğuşu
İstanbul El Ehzer'e karşı
İstanbul El Ehzer’e karşı
Voltaire İletişim Ağı
 
IŞİD'in askeri olarak çöküşü
IŞİD’in askeri olarak çöküşü
Voltaire İletişim Ağı
 
Obama yönetimi muhalefetini izletiyor muydu?
Obama yönetimi muhalefetini izletiyor muydu?
Voltaire İletişim Ağı
 
Ulusal Güvenlik Konseyindeki değişiklikler
Ulusal Güvenlik Konseyindeki değişiklikler
Voltaire İletişim Ağı
 
İlk İsrail-İtalyan ortak casus uydusu yörüngede
İlk İsrail-İtalyan ortak casus uydusu yörüngede
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 