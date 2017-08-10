Hillary Clinton metodist rahip olarak atanabilir

The Atlantic’e göre, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton önümüzdeki günlerde, 1994’ten beri üzerinde çalıştığı bir projenin sonucunda, metodist rahip olarak atanabilir [1].

Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi Hillary Clinton, İkinci Dünya Savaşından beri ABD genelkurmay başkanlarının tümünün ve birçok yabancı devlet başkanının da yer aldığı ibadet grubu The Family üyesidir.

Yine aynı şekilde 2016’daki seçim kampanyasını, Kalvinistlerin toplum içerisindeki ideolojik hakimiyetini korumaya yönelik son girişimi olarak değerlendirmiştik [2].