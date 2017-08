Recio mandoble contra corrupción

Cualquier parecido con Perú es absolutamente pura coincidencia.

Parece ser que siempre ha existido una relación entre el poder político y la corrupción del espíritu. Mucho se ha discutido al respecto, pero ni siquiera siglos de palabras y profundo pensamiento han podido descifrar las razones y mecanismos de la semilla tóxica del poder. Con la intención de seguir con la discusión, y teniendo en mente que quedan pocos días para el estreno del documental El poder de la silla, Diego Osorno preguntó en redes sociales por qué roban los políticos. Estas son algunas de las variadas respuestas:

“Se les olvida el bien común, que es para lo que en un principio se supone que aceptan los puestos. Se les olvida que no es suyo. Se les olvidan los principios, los valores y la ética. Mediocremente creen que si no roban ellos, entonces le dejarán más a otro. Son personas ignorantes y sin educación que como no han tenido por su esfuerzo propio, se vuelven locos, y se les hace fácil.”

“Porque no hay vocación de servicio público, sino que el poder se ve como una forma de enriquecimiento y ascenso social.”

“Por la impunidad que existe en nuestro país. Porque ya saben que aunque roben y roben y (¡¡vaya que roban!!), la justicia no los toca, siempre y cuando estén bien —políticamente hablando— con su jefe mayor. ¡Eso no se va vale, ni se debe permitir mientras existan 60 millones de personas que vivan en extrema pobreza y un puñado gozando de todos los privilegios!”

“No fueron educados de manera correcta, no entienden que no deben tomar lo que no les pertenece.”

“El que sean ladrones los políticos aquí en nuestro país no es nuevo. Según antes los empresarios no veían a la política con buenos ojos porque los consideraban ladrones. Lo peor que nos pudo haber pasado como nación es cuando los políticos y empresarios hicieron frente común. Maldito capital, justifica todo.”

“Por desgraciados y sinvergüenza que aprovechan la confianza que se les da para poder llenar sus bolsillos con el dinero del pueblo.”

“Lo más curioso es que la mayoría de los políticos que roban creen que lo que se roban es parte de su salario y del trabajo que realizaron. Creen que es correcto recibir parte del dinero que gastan en obras públicas y demás compras y servicios… Ellos creen que está bien, es lo más triste; creen que no están robando.”

“Todo ambicioso de poder es por no saber vivir… Es incapaz de amistad y amor. Es fanático de la mentira. Es un soberbio y un déspota potencial. Es un miserable, desleal. Todo eso lo guía al ROBO, DISPENDIO de lo que no le pertenece. Es un enfermo, el poder enferma, y el poder absoluto enferma absolutamente.”

“Porque han encontrado en los lugares de gobierno una forma fácil y rápida de adquirir dinero, y eso sucede porque los mexicanos no han sabido elegir a quienes ocuparán la silla. Todo siempre es por ‘el bien de uno’.”

“¡¡Usos y costumbres!!”

“Muchas veces me he hecho esa pregunta, y la respuesta a la que llego es porque hay un sistema muy perverso, el sistema político mexicano, que no sólo lo permite, sino que parece que lo alienta, porque hay una impunidad a toda prueba. Cuando te preguntas quién o quiénes hacen el sistema político, la flecha apunta hacia al poder legislativo. Ellos hacen las leyes a su conveniencia, le dan el nivel de perversidad que tiene ahora, el nivel de impunidad. Estás en el poder, puedes robar, se presenta la ocasión para múltiples negocios sucios, ilegales, turbios o incluso legales, pero que no tendrías acceso si no tuvieras poder político. Mientras más poder, más arriba en el círculo político, más oportunidades de negocio y más dinero público para robar y mayor impunidad. Hay gobernadores que prácticamente han tomado casi todo el dinero de un Estado y lo tienen en cuentas en el extranjero en propiedades etc… ¡Y no pasa nada! Sólo el desprestigio público que poco les importa. Este es un país secuestrado por la partidocracia y todos los ciudadanos somos sus rehenes mientras lo sigamos permitiendo.”

“Porque no saben hacer otra cosa y quieren ‘asegurar’ su futuro, el de sus hijos, nietos, bisnietos, hasta la enésima descendencia.”

“Roban porque los mexicanos tenemos la pobreza arraigada y le tememos como a la muerte. Ellos tienen la certeza de que jamás tendrán un empleo mejor remunerado y están en su oportunidad de asegurar el futuro.”

“Porque no aprecian la honestidad. Para ellos ser honrado no tiene mérito ni poder.”