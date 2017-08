Figuras y figurones que decía Manuel González Prada

“CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA EL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y SUPERVISION DE LA IMPLANTACION DEL NUEVO ORGANO DE GOBIERNO CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DEL PODER JUDICIAL

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte el Proyecto PER /95/020 con domicilio legal en el segundo piso del Palacio Nacional de Justicia sito en Av. Paseo de la República s/n Lima que en adelante se denominará EL PROYECTO, debidamente representado por el Sr. Pedro Alvarez Fernández, con Libreta Electoral No 08539004, en su condición de Director Nacional Alterno, y de la otra parte la Empresa Comisión Andina de Juristas con Registro Unico de Contribuyente No 10808812, y domiciliada en Av. Los Sauces No. 285, San Isidro, Lima, a quien en adelante se denominará EL LOCADOR, debidamente representada por su Director Ejecutivo Dr. Diego García-Sayán Larrabure, identificado con L.E. NO. 07833830, facultado según la Modificación Total de Estatutos Sociales, que corre inscrita en la ficha 5487 del Registro de Personas Jurídicas, Libro de Asociaciones de Lima, en los términos siguientes. (Ver Contrato completo en esta edición)

En 1998 se firmó este contrato en pleno auge del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Más aún, también se acordó una prórroga en 1999. Tanto el contrato principal como la adenda fueron firmadas por Diego García Sayán.

En días pasados Diego García Sayán fue preguntado por Aldo Mariátegui en RPP por este tema y que según algunas interpretaciones, forma parte de su heroico margesí de lucha contra el fujimorismo. (https://www.youtube.com/watch?v=yFH...)

Lea y difunda.