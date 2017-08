Posible investidura de Hillary Clinton como… pastor metodista

Como siempre hemos señalado desde este sitio web, Hillary Clinton es miembro de The Family , el grupo de plegaria al que, desde la Segunda Guerra Mundial, han pertenecido o pertenecen, todos los jefes de estado mayor estadounidenses y varios jefes de Estado extranjeros.

Según la publicación estadounidense The Atlantic , la ex secretaria de Estado Hillary Clinton podría ser ordenada próximamente como pastor metodista, proyecto que la señora Clinton tenía en mente desde 1994 [ 1 ].

