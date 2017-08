Hillary Clinton poderia ser ordenada pastora metodista

Como sempre afirmamos, Hillary Clinton é membro da The Family, o grupo de oração que fizeram e fazem parte de todos os Chefes de Estado-Maior dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial e vários Chefes de Estado estrangeiros.

Segundo o The Atlantic , a antiga Secretária de Estado Hillary Clinton poderia ser em breve ordenada pastora Metodista; um projecto que ela persegue desde 1994 [ 1 ].

