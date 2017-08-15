Voltaire İletişim Ağı

Pentagon Transdinyester’e karşı savaş hazırlığında

Voltaire İletişim Ağı
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ABD Deniz Kuvvetleri İstihkam Kuvvetleri Komutanlığı (US Naval Facilities Engineering Command Europe Africa Southwest Asia – NAVFAC EURAFSWA) Moldova Cumhuriyeti Özel Kuvvetlerine ait sekiz eğitim birimi Bulboaca’ya yerleştirecek.

İhale ilanına göre, sekiz birim bir okul, bir servis istasyon, bir konut merkezi ve bir otelden oluşuyor.

Rus Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin’e göre, NATO’nun Avrupa’nın göbeğinde 1992 yılında örgütlediği gibi [1] Moldova ve Transdinyester arasında yeni çatışma hazırlığı söz konusudur.

Çeviri
Osman Soysal

[1] « En 1992, les États-Unis tentèrent d’écraser militairement la Transnistrie », yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı, 17 Temmuz 2007.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Pentagon Transdinyester’e karşı savaş hazırlığında ”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 15 Ağustos 2017, www.voltairenet.org/article197489.html

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