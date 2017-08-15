ABD Deniz Kuvvetleri İstihkam Kuvvetleri Komutanlığı (US Naval Facilities Engineering Command Europe Africa Southwest Asia – NAVFAC EURAFSWA) Moldova Cumhuriyeti Özel Kuvvetlerine ait sekiz eğitim birimi Bulboaca’ya yerleştirecek.

İhale ilanına göre, sekiz birim bir okul, bir servis istasyon, bir konut merkezi ve bir otelden oluşuyor.

Rus Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin’e göre, NATO’nun Avrupa’nın göbeğinde 1992 yılında örgütlediği gibi [1] Moldova ve Transdinyester arasında yeni çatışma hazırlığı söz konusudur.