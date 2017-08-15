Türkiye, Suriye Ulusal Koalisyona destek vermeyi sonlandırıyor

Türk siyasi analist Musa Özuğurlu’ya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Ulusal Koalisyona verilen her türlü desteğin kesilmesi talimatı verdi.

Askeri alanda çok da etkisi olmayacak bu kararın siyasal alanda önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Suriye içerisinde dahi nüfuzdan yoksun olan Suriye Ulusal Koalisyonu, Batılı güçlerce « Suriye halkının meşru temsilcisi » olarak kabul edilmektedir.

Uygulamada bu Koalisyonun üyeleri, Türkiye’nin müttefiki Katar’ın aleyhine bugün Suudi Arabistan’ın kontrolündedir.