Voltaire İletişim Ağı

Türkiye, Suriye Ulusal Koalisyona destek vermeyi sonlandırıyor

Voltaire İletişim Ağı
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Türk siyasi analist Musa Özuğurlu’ya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Ulusal Koalisyona verilen her türlü desteğin kesilmesi talimatı verdi.

Askeri alanda çok da etkisi olmayacak bu kararın siyasal alanda önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Suriye içerisinde dahi nüfuzdan yoksun olan Suriye Ulusal Koalisyonu, Batılı güçlerce « Suriye halkının meşru temsilcisi » olarak kabul edilmektedir.

Uygulamada bu Koalisyonun üyeleri, Türkiye’nin müttefiki Katar’ın aleyhine bugün Suudi Arabistan’ın kontrolündedir.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Türkiye, Suriye Ulusal Koalisyona destek vermeyi sonlandırıyor”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 15 Ağustos 2017, www.voltairenet.org/article197490.html

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