AB’nin ulusal siyasi tartışmalara müdahil olması

Avrupa Birliğinin The Times tarafından ifşa edilen iç yazışma belgelerine göre, Avrupa Komisyonu Aralık 2016’da Birlikten çıkış yanlısı siyasi partilerle mücadele etmek üzere özel bir fon kurdu.
Haziran 2016’da birlikten çıkış yolunda oy kullanan Birleşik Krallık dahil bütün üye ülkelerde daha şimdiden 84 projeye 3 milyon euro para ayrıldı.
Bu propaganda programı üye devletler tarafından vatandaşlarının bilgisi haricinde finanse edilmektedir.
“EU’s €3m war chest to fund Brussels ‘propaganda’”, Bruno Waterfield, The Times, 14 Ağustos 2017.
Çeviri
Osman Soysal