İran yargısı siyasi partilere meydan okuyor… biri hariç

İran Yargısı artık herhangi bir siyasi partiye meydan okuyabilecek durumdadır.

Bugünkü Cumhurbaşkanı Şeyh Hasan Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun, 16 Temmuz’da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Mellat Bankası yönetim kuruluna bir kişinin yerleştirilmesi karşılığında 18 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor. 10 milyon dolar tutarındaki kefaletin yatırılması sonrası ertesi gün serbest bırakıldı.

Ahmedinejad’ın eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Hamit Bagai hiçbir açıklama yapılmaksızın 2015’te yakalanıp cezaevine konmuş ve altı ay tutuklu kaldıktan sonra yine hiçbir açıklama yapılmaksızın serbest bırakılmıştır. Hakkında 2013’te Anayasa Koruma Konseyi tarafından « kötü Müslüman » hükmü verildiği için Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olması yasaklanmıştı.

Hamit Bagai yakınlarda yine hiçbir açıklama yapılmaksızın yeniden tutuklandı ve 18 gün cezaevinde kaldıktan ve 6 milyon dolar kefalet yatırdıktan sonra serbest bırakıldı. Tutukluluğu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve Mahmut Ahmedinejad’ın kendisini ziyaret etmesi yasaklanmıştı. Başsavcının yaptığı açıklamaya göre bu uygulamadan şikayetçi olan eski Cumhurbaşkanı hakkında, « savcıya hakaret » suçlamasıyla soruşturma açılması söz konusu olabilir.

Hasan Ruhani ve Mahmut Ahmedinejad’ın partileri birbirine muhalif durumdalar ve tarafsız savcılar « kavgaya bulaşmamak » için çaba harcamaktadır. Öte yandan İslami yargı sisteminin başındaki isim Sadık Laricani (sağdaki fotoğraf), Yargıyla paylaşacak kozu olmayan bir üçüncü siyasi eğilimin lideri olan Meclis Başkanı Ali Laricani’nin (solda) kardeşidir.