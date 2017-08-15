Hıristiyanlık dinine geçen 500’den fazla Kürt İran’dan kaçtı

İranlılar ülkelerinde dini baskılardan kaçıyorlar

Kaçanlara göre Hasan Ruhani Hükümeti uzun zamandan beri Hıristiyanlara sorun yaratmadan hoşgörü göstermektedir ama Batı etkisine girmiş İslam hainleri olarak gördüğü din değiştirenlere karşı ağır baskı uyguluyor.

Oysa Şii İran’ın siyasetini sertleştirmesinden beri, çok sayıda İranlı Kürt hoşgörü yoksunu ve acımasız olarak gördükleri Sünni İslam’ı terk etmektedir. Böyle olunca yine bir başka yerel din olarak gördükleri Hıristiyanlığa geçmeyi tercih etmektedirler.

Söz konusu Kürtler sınırı aşarak onlara çok da uygun gelmeyecek olan Türkiye’ye geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimiyle devlet ülkedeki manastır ve kiliselere birer birer el koymaktadır.