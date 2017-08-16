Trump yönetimi 2018 mali yılı (1 Ekim 2017’de başlayan) içerisinde, « Ukrayna’nın 2014’te Rusya tarafından yasadışı işgali sonrasında » Obama yönetimi tarafından başlatılan « Avrupa Güvenlik Girişimi » (ERI) için ayrılan kredileri % 40 oranında artıracak. Bu haberi duyuran ABD’nin Avrupa Komutanlığının başındaki isim, yani resmi adıyla Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (NATO) General Curtis Scaparotti’dir.

2015’te harcanan 985 milyon dolarla işe başlayan ERI’nin finansmanı böylece 2017’de 3,4 milyara yükselmiş oluyor ve bu gidişle 2018’de 4,8 milyara ulaşması bekleniyor (bütçe talebine göre). « Rus saldırganlığı karşısında Avrupa’yı savunma yeteneğimizi arttırmak » için ABD tarafından dört yıl içinde10 milyar dolar harcandı. Bu, 2018 için öngörülen harcamanın –yani 2,2 milyar dolar- hemen hemen yarısıdır ve ABD’nin Avrupa’daki « stratejik önceden konuşlanışını », yani « savaş sahnesine güçlerinin kısa sürede intikaline » olanak tanıyan ön cephede mevzilenmiş silahları konusundaki yeterliliğini arttırmaya yöneliktir. Bir başka büyük pay -1,7 milyar dolar- « ABD güçlerinin Avrupa genelindeki dönüşümlü varlığını arttırmaya » ayrılmıştır. Her biri yaklaşık yüzlerce milyon dolar tutarında olan geriye kalan küçük yüzdeler, « ABD faaliyetlerinin müdahale hızını arttırmak için » Avrupa’daki üslerin altyapısının geliştirilmesine, askeri tatbikatların genişletilmesine ve « NATO güçlerinin hızını ve ortak hareket kabiliyetini geliştirmeye » yönelik eğitime kullanılmaktadır.

ERI fonları –ABD’nin Avrupa Komutanlığının belirttiğine göre-, « ABD’nin müttefiklerine karşı tehditlere yanıt verme yeteneğini ortaya koyan Atlantic Resolve Harekatına » yönelik olanların sadece bir bölümüdür. Bu harekat kapsamında, geçen Ocak ayında Ford Carson’dan (Colorado) Polonya’ya 3 500 personel, 87 taarruz tankı, 18 kundağı motorlu topçu sistemi, 144 Bradley tipi savaş aracı, 400’den fazla Humvees ve 2 000 nakliye aracından oluşan 3ncü Zırhlı Tugayı nakledildi. Önümüzdeki yıl Polonya topraklarında ABD zırhlı birliklerinin kesintisiz olarak konuşlanmasını sağlamak üzere 3ncü Zırhlı Tugayının yerini bir başka birlik alacaktır. Buradan hareketle başta Estonya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Romanya ve muhtemelen Ukrayna’ya olmak üzere başka Doğu Avrupa ülkelerinde de eğitim ve tatbikat için birlikler aktarılmaktadır. Yani bu birlikler daimi olarak Rusya’nın hemen yanı başında konuşlandırılmaktadır.

Yine aynı harekat kapsamında, geçtiğimiz Şubat ayında Fort Drum’dan (New York) Illesheim (Almanya) Üssüne 2 000 personel ve yüze yakın savaş helikopterinden oluşan 10ncü Muhrip Hava İndirme Tugayı nakledilmiştir. Söz konusu müdahale güçleri Illesheim’den hareketle Polonya, Romanya ve Letonya’daki « ileri mevzilere » gönderilmektedirler. Ämari (Estonya) ve Graf Ignatievo’daki (Bulgaristan) üslerde, aralarında Baltık Denizinin « hava gözetlemesinde » kullanılan İtalyan Eurofighter’leri de olmak üzere ABD ve NATO’ya ait avcı bombardıman uçakları konuşlandırılmıştır. Harekat bunun dışında Kogalniceanu Hava Üssü ve Novo Selo Eğitim Üssü (Bulgaristan) ile « Karadeniz’de sürekli varlık gösterilmesini » de öngörmektedir.

Plan açıktır. Washington (yönetim değişikliğine rağmen) meydan darbesiyle Rusya ile yeni bir anlaşmazlığı kışkırttıktan sonra aynı stratejiyi sürdürmektedir: ABD’nin çıkarları ve Avrupa’daki en büyük güçlerle arasındaki güç ilişkisinin lehine Avrupa’yı yeni bir Soğuk Savaşın ön cephe hattına dönüştürmek. Avrupa’yı « güvence altına almak » için ABD’nin harcadığı 10 milyar dolar gerçekte burayı daha da güvenliksiz kılmaya yaramaktadır.