Μετάφραση

Κριστιάν Άκκυριά



Πηγή

Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα)



[1] “The Runaway General”, Michael Hastings, Rolling Stone, June 22, 2010. Το άρθρο ανάγκασε τον πρόεδρο Ομπάμα να απομακρύνει τον στρατηγό Stanley McChrystal. The Operators : The Wild and Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan, Michael Hastings, Plume, 2012. Ο Hastings πέθανε στις 18 Ιουνίου 2013 στο Σαν Φρανσίσκο. Οδηγούσε μια Mercedes C250 Coupé της οποίας έχασε ξαφνικά τον έλεγχο και που χτύπησε σε δένδρο. Ερευνούσε για τον διευθυντή της CIA, John Brennan. Οι σημειώσεις του δεν βρέθηκαν.

[2] “Battlefield Casualties and Ballot Box Defeat: Did the Bush-Obama Wars Cost Clinton the White House?”, Douglas Kriner & Francis Shen, SSRN, June 19, 2017.

[3] “Remarks by Donald Trump on the Strategy in Afghanistan and Pakistan”, Donald Trump, Voltaire Network, 21 August 2017.

[4] “Gen. Nicholson explains what new U.S. South Asia policy means for mission in Afghanistan”, John W. Nicholson, Nato, August 24, 2017.

[5] Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, Thierry Meyssan, éditions Demi-Lune, 2017.

[6] “Pakistan’s ambassador: We want to work with Trump to end war in Afghanistan”, Waseem Abbasi, USA Today, August 23, 2017.

[7] “Has Narenda Modi Switched Sides?”, F. William Engdahl, New Eastern Outlook (Russia) , Voltaire Network, August 28, 2017.