Президент Трамп заявил об укреплении военного присутствия в Афганистане, что, на первый взгляд, противоречит обещаниям, данным им во время предвыборной кампании.

План президента Трампа по кардинальному изменению империалистического характера внешней и военной политики США начинает приносить плоды. После выступления в Рияде и Брюсселе в мае этого года почти все мусульманские страны (кроме Пакистана, Катара, Судана и Турции) прекратили оказывать поддержку бесчисленным толпам джихадистов - выходцев Братьев-мусульман. Одновременно НАТО делает крутой поворот и тоже начинает громить джихадистов, которых она доселе поддерживала на некоторых ТВД.

И если в Ираке, Ливии и Сирии ситуация за последние три месяца значительно улучшилась, то в Афганистане она продолжает ухудшаться.

Напомним, что вопреки убаюкивающим заявлениям президентов Буша младшего и Обамы, присутствие на протяжении 16 лет сил НАТО в этой стране не только не способствовало искоренению талибов, а наоборот, жизнь мирного населения стала более опасной и непредсказуемой. Сегодня в Афганистане от терактов и вооружённых нападений гибнет больше людей, чем при коммунистическом режиме или во время Исламского эмирата.

Поэтому в этой стране решений Трампа ждали больше всего. Роль США в управлении Афганистаном была высвечена разоблачениями Майкла Хастингса [1], из которых следовало, что, вопреки официальной риторике, главной причиной афганских проблем является присутствие в этой стране вооружённых сил США. На основе афганских событий режиссёром Дэвидом Мишо был создан фильм War Machine (Машина войны). В этом фильме рассказывается о генерале США МакКристале (его роль исполняет Брэд Питт), прославившимся своим мастерством убивать людей, а объясняет он это тем, что хочет завевать их сердца и души.

В этом контексте американские и подражающие им западные СМИ восприняли заявление Трампа об усилении военного присутствия в Афганистане как поддержку им политики его предшественников Буша младшего и Обамы. Действительно, во время предвыборной кампании он заявлял о своём намерении вывести войска из Афганистана.

Однако общественное мнение США неправильно интерпретирует и это событие, и цели президента Трампа.

Избиратели голосовали за Трампа, чтобы положить конец террористической политике Буша младшего и Обамы

Известные комментаторы никогда не считали Дональда Трампа антиимпериалистом, и они называют его политику изоляционистской, что на самом деле не так.

Исследованиями Дугласа Кринера и Фрэнсиса Шена установлено, что наибольшее число голосов за Дональда Трампа было отдано в округах с наибольшим числом погибших в Афганистане и Ираке [2]. То есть поддержка президента народом США не имеет ничего общего с «бунтом белых дегенератов», о чём нам прожужжали все уши, она связана, скорее, с депрессией семей, потерявших своих близких, которые ехали воевать за демократию, а погибли за то, чтобы в стране установился хаос.

Поэтому голосовавшие за Дональда Трампа не являются «изоляционистами». Они полностью будут согласны с направлением подкрепления в Афганистан только в случае, ели поймут и разделят конечную цель, то есть, если Вашингтон изменит свою политику.

Трамп против манипуляций терроризмом его предшественниками

Во время выступления перед военнослужащими в прямом эфире по телевидению вечером 21 августа президент Трамп разъяснил свою стратегию: прекратить государственную поддержку терроризма [3]. А в случае Афганистана блокировать поддержку Пакистаном джихадистов всех мастей и, в частности, талибов.

Со своей стороны советник по Национальной безопасности генерал МакМастер заявил на пресс-конференции, что администрация Трампа не желает делать из Афганистана «государство по образу США». Она намерена уважать его культуру и покончить не только с бредовыми идеями генерала Стенли МакКристала, но и с манипуляциями ЦРУ. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон в свою очередь заявил, что ему приказано не бороться с талибами, а склонить их к нормальной жизни [4].

Заметим при этом, что президент Трамп доверил эту миссию своим вооружённым силам, а не войскам НАТО. Разумеется, он мог бы задействовать всю Организацию, но не сделал этого, поскольку не очень доверяет своим союзникам.

Ситуация в Пакистане

Для создания Пакистана, который англичане отделили от Индии, размахивая угрозой создания конфессионального государства хинду, ЦРУ направило туда своего агента Саида Рамадана. Последний распространял там идеи Братьев-мусульман, а затем с помощью Абуль Аля Моудуди создал вооружённую организацию Джамаат-и-Ислами, которая ввела пакистанскую конституцию. И когда с подачи советника по Национальной безопасности Збигнева Бжезинского было решено свергнуть коммунистическое правительство Афганистана, воспользовались Братьями-мусульманами, которые направили туда Усаму Бен Ладена с его моджахедами. Зульфакир Али Бхутто был свергнут, а на его место поставлен генерал Мухаммад Зия-уль-Хак. Последний был членом Джамаат-и-Ислами - локальной ветви Братьев-мусульман [5].

После этого, несмотря на неожиданные повороты, Пакистан постоянно обеспечивал тыловую базу джихадистов, и не только для проведения операций в Афганистане, но и по всему миру. Однако двойная англо-саксонская игра значительно ослабила Пакистан.

В ответ на это Китай привёл в действие обширную программу по оказанию помощи Пакистану. Согласно этой программе Китай намерен инвестировать 50 миллиардов долларов. 3000 китайцев уже в спешном порядке строят пакистанскую часть «шёлкового пути», а Пекин поставляет в страну вооружения. Таким образом, американское влияние неуклонно снижается, несмотря на 30 миллиардов долларов, инвестированных начиная с Буша младшего.

За последние несколько месяцев Премьер-министр исламист Наваз Шариф (преемник генерала Зия-уль-Хака) подвергался обвинениям вследствие резких изменений политики его спонсора - Саудовской Аравии. И его быстренько отправили в отставку за уклонение от налогов по информации Panama papers, после чего он для своего оправдания представил два фиктивных документа. Временно на его место был поставлен Шахид Хакан Аббази, тесть которого во время войны с афганскими коммунистами руководил пакистанскими спецслужбами. В ответ на заявления президента Трампа Аббази 23 августа отправился в Рияд, где он был принят принцем Мохамедом бен Салманом. Владыка Саудовской Аравии проинструктировал его о том, как нужно сотрудничать с Вашингтоном. Новая позиция была тут же озвучена пакистанским послом в Вашингтоне [6].

Не исключено, что вопреки данным обязательствам в сентябре Премьер-министром будет назначен брат Наваза Шарифа Шехбаз Шариф. А Шахид Хакан Аббази должен оставаться во власти по меньшей мере до выборов, которые при поддержке США и Саудовской Аравии состоятся в 2018 г. Но уже в ближайшие месяцы будет ясно, сдержит ли он данные джихадистам обещания или нет.

Взор в сторону Индии

Для Пакистана все процессы трудно управляемые: в 1893 г. сэр Мортимер Дюран прочертил границу между Афганистаном и Пакистаном, разделив пуштунские племена на две части. Во время необъявленной войны против афганских коммунистов англо-саксы склоняли пакистанские спецслужбы опираться на эту этническую группу, поэтому все талибы являются пуштунами. А когда индусы попытались разыгрывать свою карту, они опирались на всех, кроме пуштунов, но главным образом на таджиков. Так что если Пакистан будет и дальше отдаляться от США, а Индия от России, сближаясь с Израилем (который становится первым поставщиком оружия), Дональд Трамп не преминет обратиться к Нью-Дели, чтобы оказать давление на Исламабад [7].

Изложенные выше факты позволяют сделать вывод о том, что президент Трамп не изменил курс и не продолжает политику Буша младшего и Обамы. В борьбе с международным терроризмом он неуклонно следует намеченной им цели при явном сотрудничестве с Москвой и Пекином.