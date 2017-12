Die Emirate geben zu, dass Assad gewonnen hat

In einem Interview mit der Tageszeitung der Vereinigten Arabischen Emiraten The National hat der ehemalige Botschafter von Barack Obama in Syrien, Robert Ford, gesagt: „der Krieg stoppt allmählich. Assad hat gewonnen und er bleibt [an der Macht]. Er wird nie haftbar gemacht werden [für das, was passiert ist], und der Iran bleibt in Syrien. Das ist eine neue Realität, die wir akzeptieren müssen, und es gibt nicht viel, was wir dagegen tun können.“

Robert Ford spielte eine zentrale Rolle im Export des "arabischen Frühlings" nach Syrien. Er beteiligte sich an der Demonstration gegen die Republik, in Hama, die den Anfang des scheinbaren "Bürgerkrieges" kennzeichnete. Heute arbeitet er in Washington, im Middle East Institute, jetzt hauptsächlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert.