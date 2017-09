Tyskland involvert i angrepene i Catalonia

Det spanske politiet tror at Abdelbaki Es Satty var lederen i terroristcellen som den 17. og 18. august angrep mål i Barcelona og Cambrills.

Da han satt i fengsel ble han venner med Rachid Aglif som satt inne med en fengselstraff på 21 år for å ha deltatt i et møte som gjorde forberedelser til angrepene i Madrid (11. mars 2004).

Frem til juni var Es Satty imam i moskeen i nordlige Ripoll.

Denne moskeen er avhengig av den syriske greinen til det muslimske brorskapet som befinner seg på Aix-la-Chapelle i Tyskland.

Under den kalde krigen ba CIA den tyske regjeringen at det ble innvilget asyl til det syriske Muslimske brorskapet. Dette var etter at det Muslimske Brorskapet forsøkte gjennom et mislykket kupp å styrte president Hafez al-Assad. Under krigen i Syria har Merkels regjering etablert en spesialenhet i utenriksdepartementet for å kunne forholde seg direkte til det Muslimske Brorskapet.