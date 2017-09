Myanmar og India forenes i kampen mot jihadismen

Den 25 august 2017 iverksatte Den Rohingianske Frigjøringsorganisasjonen 25 samtidige angrep mot politistasjoner og brakker som befant seg i kyststaten Rakhine (Burma). Det resulterte i 71 drepte.

Deltakerne i denne operasjonen var en gruppe bengalesere som i 2016 hadde brutt ut av Jamat-ul-Mujahideen med slagordet «jihad fra Bengal til Bagdad». Denne gruppen sverget troskap til kaliff Abou Bakr al-Baghdadi og har blitt forent i en koalisjon mellom de indiske mujahedinene, Al-Jihad, Al-Ouma, studentene i Islam Movement i India (SIMI), Lashkar-e-Toiba (LeT) og den pakistanske gruppen Harkat-ul Jihad-al Islam (HuJI). Denne alliansen ble etablert av stiftelsen, The Revival of Islamic Heritage Sosiety (RIHS) som befinner seg i Kuwait.

I 2016 bevæpnet Saudi-Arabia, Pakistan, Tyrkia og NATO denne koalisjonen.

Rohingyafolket er etterkommere av bengalske arbeidere av ulike etniske grupper. De er blitt flyttet dit av britene for at de (britene) skulle kunne utnytte Burma. De er ikke så mye en etnisk minoritet, de er snarere en sosiologisk minoritet.

Da Burma ble selvstendig ble rohingyafolket assimilert i den burmesiske befolkningen. De er imidlertid muslimer og ble ikke i faktisk forstand assimilert i den buddhistiske befolkningen i Rakine. Det er et faktum at de har mistet sin nasjonalitet.

Konstruksjonen av en gassrørledning som knytter den burmesiske havnebyen Kyaukphyu til den kinesiske byen Kunming har ført til at CIA har støttet rohingyanere mot Myanmar.

I etterkant av 25. august-angrepene har den burmesiske regjeringen til Nobelprisvinneren Aung San Suu Kyi satt i verk en operasjon for å stoppe Rohingyas Frigjøringsorganisasjon. Noen mener at det er sannsynlig at hæren har foretatt overgrep mot landsbyer hvor Rohingyanere bor. Andre hevder det motsatte, at det er provokatører som har satt fyr på landsbyene. Uansett er det tilfelle at 125 000 mennesker har flyktet fra Myanmar og søkt om asyl i Bangladesh. Ekstrem bekymring for at jihadistene skal blande seg med disse flyktningene har ført til at Dacca (regjeringen i Bangladesh, overs.) har satt dem i fangenskap på grensen.

Da Aung San Suu Kyi mottok den indiske statsministeren Narenda Modi i presidentpalasset i Naypyitaw den 6. september, fordømte hun internasjonal terrorisme. De to partene har offentliggjort en felles uttalelse hvor den fordømmer «volden fra ekstremister i delstaten Rakhine og spesielt volden mot sikkerhetsstyrkene og hva dette har ført til for de sivile».

Propagandaen som fremføres i vesten og i Gulfen presenterer hendelsene i delstaten Rakhine som buddhistisk aggresjon mot den muslimske minoriteten.