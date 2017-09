"Rojava" wurde nicht als ein unabhängiger Staat ausgerufen, weil laut dem neuen Öcalan jeder Nationalstaat ein Übel an sich sei. Laut NATO sei sie nur ein eigenständiges Land, das mit anderen autonomen Staaten eine Konföderation eingehen muss, wie diejenigen, die aus dem syrischen Nationalstaat entstehen würden, sobald Syrien gestürzt sein würde. Laut dem Referenz-Theoretiker des "Kommunalismus", dem US-Amerikaner Murray Bookchin, müssten für einen demokratischen Betrieb die libertären Gemeinschaften homogen sein. Das ist der Grund, warum die "pazifistische" YPG sich derzeit an die ethnische Säuberung von "Rojava“ macht.

Die syrischen YPG- und die türkischen HDP-Programme entsprechen der US-Militärstrategie. Seit 2001 sieht das Pentagon mittelfristig die Umgestaltung des "Erweiterten Nahen Ostens" vor, d.h. die Teilung der großen Staaten in homogene Kleinstaaten, die nicht fähig sind sich zu wehren. Längerfristig gesehen will es diese gegeneinander aufwiegeln, um die Gegend in das ursprüngliche Chaos zurückzuwerfen.

In dem Moment, wo das Al-Kaida-Emirat von Idlib und das Kalifat von Daesch in Rakka sich bald in nichts auflösen werden, setzt die NATO ihren Plan der Zerstückelung der Arabischen Republik Syrien fort und versucht "Rojava" von Kameshli aus der Taufe zu heben.

Dieser auf Kosten der Einheimischen proklamierte Staat, von Leuten die dort nicht geboren sind, ist ein koloniales Projekt, vergleichbar mit Israel, dem von Juden selbsternannten Projekt in Palästina, die dort Land aufgekauft hatten. Der Name "Rojava" wurde gewählt, um dieses Gebiet von "Kurdistan" zu unterscheiden, das in der Türkei liegt, wo es 1920 von der Konferenz in Sèvres ausgerufen wurde [ 5 ].

Die Schlacht von Ain al-Arab, wo junge Syrer, die angeblich das Kalifat unterstützten, gegen junge Kurden kämpfen, hat vor allem anderen jungen Europäern auf der Suche nach einer besseren Welt, auf beiden Seiten das Leben gekostet. Die Europäischen Länder sind besorgt über die mögliche Rückkehr der jungen Dschihadisten, aber nicht von jener der jungen Anarchisten, obwohl sie genauso gefährlich sind. Dies ist wahrscheinlich deshalb so, weil es viel einfacher ist, letztere zu manipulieren und sie in den nächsten imperialistischen Abenteuern wieder zu verwenden.

Genauso wie die CIA Zehntausende junge westliche Muslime angeworben hat, um aus ihnen Islamisten zu machen, rekrutiert sie in ähnlicher Weise europäische Anarchisten, um internationale Brigaden aufzustellen, nach dem Modell von denen, die 1936 in Barcelona gegen die Faschisten gekämpft haben. Man findet so, als Ergänzungs-Bataillone der YPG/NATO die antifaschistische Internationalistische Brigade (aus Zentral Europa), die Brigade Bob Crow (England und Irland), die Brigade Henri Krasucki (Frankreich), die internationalen und revolutionären Guerilla-Kämpfer des Volkes (Nord & Süd-Amerika), die revolutionäre Vereinigung für internationale Solidarität (Griechenland), die Einheit der marxistisch-leninistischen Partei (Spanien), und alle Pro-US Türkische Gruppen (DK, DKP, MLSPB DC, PDKO, If, TDP, TKEP/L, TKPML), um nur die Bekanntesten zu erwähnen [ 4 ].

Trotz des Anscheins ist die YPG jedoch nicht so stark, wie sie behauptet. Viele syrische Kurden halten die Vereinigten Staaten für eine feindliche Macht und betrachten Syrien als ihre neue Heimat. Sie weigern sich den Wahnvorstellungen von Salih Muslim zu folgen. Daher hat das Pentagon "seinen" Kurden nicht nur einige arabische und assyrische Söldner an die Seite gestellt, sondern vor allem links-extreme europäische Aktivisten.

Da es bisher keine Schlacht der YPG gegen Daesh gegeben hatte, begannen die Vereinigten Staaten die Inszenierung eines schrecklichen Kampfes in Ain al-Arab, das zu dem Anlass auf den Kurmandschi-Namen Kobanê umbenannt wurde. Die internationale Presse wurde eingeladen, über das Ereignis zu berichten, ohne sich dabei in Gefahr begeben zu müssen. Da sich diese Stadt an der syrisch-türkischen Grenze befindet, konnten die Journalisten die Kämpfe mit einem Fernglas aus der Türkei verfolgen. Es ist unklar, was wirklich in Ain al-Arab passiert ist, da die Presse die Stadt nicht betreten durfte. Doch gibt es mit Teleobjektiv gemachte Aufnahmen, die die Grausamkeit der Kämpfe aus der Ferne zu bestätigen scheinen. Wie auch immer, der Westen beschloss einstimmig, dass die Kurden die Alliierten waren, die man gegen Daesch und Syrien brauchte.

Am 31. Oktober 2014 jedoch nahm einer der zwei Ko-Vorsitzenden der YPG (der syrische Zweig der PKK), Salih Muslim, an einem geheimen Treffen im Elysée-Palast mit dem französischen Präsidenten François Hollande und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan teil. Man versprach ihm, Staatsoberhaupt zu werden, wenn er sich verpflichte, ein Kurdistan wieder zu schaffen... aber in Syrien.

Der historische Führer der Revolte, Abdullah Öcalan, wurde in Kenia im Jahr 1999 in einer gemeinsamen türkisch-amerikanisch-israelischen Geheimdienst-Operation verhaftet und auf der Insel İmralı im Marmarameer eingesperrt. Die PKK brach zusammen, gespalten zwischen ihrem gefangenen Anführer, der für Friedensverhandlungen war und ihren Leutnants, für die der Krieg eine Lebensart geworden war. Es gab noch einige Attentate, ohne dass man wirklich wusste, welche von den Militanten begangen wurden, die sich weigerten, die Waffen niederzulegen oder von einem Teil der Gendarmerie, dem JITEM, der ebenfalls den Waffenstillstand ablehnte.

Die Partei der Arbeiter Kurdistans (PKK) war eine von der Sowjetunion unterstützte Marxistisch-Leninistische-Organisation, die gegen die Diktaturen der Kemalisten- Generäle, Mitglieder der NATO, kämpfte. Sie befreite die Frauen und schloss sich dem progressistischen Lager an. Mit Hilfe von Hafez Al-Assad gründete sie, neben dem von der palästinensischen PFLP, einen Truppenübungsplatz in der libanesischen Bekaa-Ebene, unter dem Schutz der syrischen Friedenstruppe.

In den Jahren 1980-90 war die kurdische Gesellschaft äußerst feudal und patriarchalisch. Sie wurde in einer starken Unterentwicklung gehalten, was die Kurden veranlasste, sich gegen die in Ankara aufeinander folgenden Militärdiktaturen zu erheben [ 1 ].

Übersetzung

Horst Frohlich

Korrekturlesen : Werner Leuthäusser



Anmerkung des Autors: Sehr besorgt um die Richtigkeit unserer Informationen wollten wir diesen Artikel mit einem Video einer Gruppe von deutschen Anarchisten illustrieren, die sich der NATO und der YPG in Rojava angeschlossen haben. Wir haben diesen Beweis auf unserem YouTube-Konto, am Abend des Sonntag, 10. September, gepostet. YouTube, das eindeutig nicht die gleichen Forderungen wie wir an die Wahrheit stellt, hat diesen Beweis als "im Gegensatz zu seiner Ethik" (sic!) sofort zensiert.

