В феврале 2016 г. «антитеррористический царь» Белого Дома Брэтт Макгурк был направлен президентом Обамой для руководства боями за город Айн эль-Араб (Кобани). За это он был удостоен высокой награды курдских отрядов народной самообороны (YPG), родной дом которых - турецкая РПК - включен Вашингтоном в список террористических организаций.

«Война – это мир. Свобода – это рабство, Незнание – это сила».

(Джордж Оруэлл, 1984).

В 80-х годах прошлого века курдские общины продолжали оставаться в высшей степени феодальными и патриархальными, что сдерживало их развитие и подтолкнуло курдов на борьбу против военных диктатур, сменявших друг друга в Анкаре [1].

Рабочая партия Курдистана (РПК) ранее представляла собой марксистско-ленинскую организацию, поддерживаемую Советским Союзом и боровшуюся против ставших членами НАТО диктатур кемалистских генералов. Она дала свободу женщинам и поддерживала прогрессивные силы. С помощью Хафеза аль-Асада и под защитой Сирийских сил мира, примкнувших к НФОП, она создала в ливанской долине Бекаа военно-тренировочный лагерь.

За всё это время РПК не высказала против «американского империализма» ни единого слова.

На момент распада СССР РПК насчитывала более 10 000 солдат и более 75 000 резервистов. За время национально-освободительной войны было разрушено 3000 деревень, и 2 миллиона жителей покинули свои места. Но, несмотря на эти жертвы, РПК потерпела поражение.

Лидер восстания Абдулла Оджалан во время совместной операции турецких, американских и израильских спецслужб был арестован и заключён в тюрьму на острове Имрали в Мраморном море, и РПК рухнула, разделившись между находившимся в заключении лидером, выступавшим за мирные переговоры, и его окружением, для которого война стала образом жизни. Было совершено несколько терактов, но неизвестно, были ли они совершены комбатантами, отказавшимися сложить оружие, или кем-то из разведслужбы турецкой жандармерии JITEM, которая также отказывалась от прекращения огня.

С началом «арабской весны» Абдулла Оджалан, находясь в заключении, перестроил РПК на основе новой идеологии. После тайных переговоров с НАТО в тюрьме на острове Имрали он отказался от марксизма-ленинизма в пользу «либертарного муниципализма». Борясь ранее против Турции за построение собственного государства - Курдистана, он теперь считал государство как таковое средством угнетения [2].

Сторонники РПК, которые вынуждены были покинуть Турцию, нашли пристанище на севере Сирии [3]. От имени РПК Оджалан письменно обязался никогда не претендовать на сирийскую территорию. И в 2011 г. в начале войны Запада против Сирии курды создавали вооружённые отряды для защиты страны, которая их приняла и предоставила им гражданство.

Однако 31 октября 2014 г. одному из двух председателей YPG, сирийской ветви РПК, Салиху Муслиму на тайной встрече в Елисейском дворце с президентом Франции Франсуа Олландом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом была обещана должность главы Курдистана при условии, что это государство будет создано … на территории Сирии.

Международная коалиция, которую Соединённые Штаты создали якобы для борьбы с ИГИЛ, немедля поддержала отряды YPG, обучая персонал и снабжая их деньгами, оружием и кадровыми военными. Забыты проклятья в адрес Вашингтона, ставшего в одночасье самым добрым союзником. А из территорий, на которые курды посягнули, они стали изгонять коренных жителей.

Американский плакат.

Между отрядами YPG и ИГИЛ вооружённых столкновений не было, но соединённые Штаты устроили кровавое сражение за город Айн ель-Араб, переименованный по этому случаю на курдский манер в Кобани. Международная пресса, призванная освещать это событие, никакой опасности при этом не подвергалась. Город этот расположен на сирийско-турецкой границе, и журналисты могли следить за происходящим из Турции, пользуясь биноклями. Но что нас самом деле происходило в Айн ель-Араби, неизвестно, так как присутствовать там журналистам не разрешалось. Однако мы располагаем кадрами, снятыми с помощью телеобъектива и подтверждающими сообщения о варварском характере этой битвы. Как бы то ни было, Запад подтвердил, что курды стали союзниками, в которых он нуждался для борьбы против ИГИЛ в Сирии.

«Ни Бога, ни государства!», вставайте на защиту «Роджавы» и боритесь «против всех реакционных сил» на стороне американской Империи.

Западная пресса уверяет, что половина курдских боевиков – это женщины, и такое же число женщин в руководящих органах РПК и YPG. Однако на самом деле их там редко можно увидеть. Журналисты утверждают также, что курдские женщины-боевики представляют угрозу для террористов, для которых умереть от руки женщины - настоящее проклятье, закрывающее двери в рай. Любопытно, что эта же пресса игнорирует тот факт, что Сирийская арабская армия имеет в своём составе женские батальоны, которых джихадисты атакуют с тем же неистовством, что и мужские.

Но как бы это ни выглядело со стороны, отряды курдской самообороны YPG не такие уж и многочисленные. К тому же многие сирийские курды считают Соединённые Штаты вражеским государством, а Сирию своей новой родиной. И они не склонны поддерживать безумные идеи Салиха Муслима. Поэтому Пентагон прислал на подмогу этим курдам не только арабских и ассирийских наёмников, но и активистов из европейских леворадикальных организаций.

ЦРУ вербовало десятки тысяч молодых мусульман, делая их исламистами, и точно так же из европейских анархистов оно создавало международные Бригады подобно тем, что в 1936 г. сражались против фашистов в Барселоне. В качестве вспомогательных сил в YPG и НАТО используются Международный антифашистский батальон (Центральная Европа), Бригада Боба Гроу (Англия и Ирландия), Бригада Анри Красутского (Франция), Международные революционные силы народных повстанцев (Греция), Подразделение марксистско-ленинской партии (Испания) и различные турецкие проамериканские группировки, наиболее известные из которых DK, DKP, MLSPB-DC, PDKÖ, SI, TDP, TKEP/L, TKPML [4].

В Рождаву на борьбу против Капитала вместе со спецназом США!»

В битве за Айн ель-Араб, в которой молодые сирийцы, поддерживавшие халифат, столкнулись с молодыми курдами, погибло и много молодых европейцев, приехавших воевать за лучший мир. Европейские страны были больше обеспокоены возможным возвращением молодых джихадистов, чем молодых анархистов, которые не менее опасны. Возможно из-за того, что последними гораздо легче манипулировать и повторно использовать в других империалистических авантюрах.

В июне 2015 г. Демократическая партия народов – новое название РПК – получила от ЦРУ значительную финансовую поддержку и инструкторов для борьбы против Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана. На выборах она превысила 10-процентный порог голосов и получила 80 мест в Великой Национальной Ассамблее.

17 марта 2016 г. YPG провозгласили автономию «Роджавы» – маленького клочка сирийской земли вдоль сирийско-турецкой границы, связывающей Иракский Курдистан со Средиземным морем. То есть «Рождава» включает часть провинции Идлиб, занятой в настоящее время Аль Каидой.

Новое государство было провозглашено людьми, которые не родились на этой территории, и без согласия коренных жителей. Этот проект является колониальным подобно израильскому, когда евреи скупали земли в Палестине. Название «Роджава» было выбрано для того, чтобы её можно было отличить от «Курдистана», расположенного на территории Турции и провозглашённого в 1920 г. на Севрской конференции [5].

В то время, когда эмират Аль Каида в Идлибе и халифат ИГИЛ в Ракке укорачиваются подобно шагреневой коже, НАТО продолжает реализовывать свой план расчленения Сирийской Арабской Республики и стремится создать «Роджаву» в Камешли.

Западные СМИ раскрашивают «Роджаву» всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями: миролюбивая страна, поборница равноправия, феминизма, защиты окружающей среды, покровительница семьи и т.д. [6]. И неважно, что YPG – это вооружённые отряды. Неважно, что они борются против коренных жителей, проживающих на севере Сирии арабов и абиссинцев, а совместно созданные с ними Демократические силы существуют лишь на бумаге.



В Сирии Бригады европейских анархистов воюют под командованием США.

Программы сирийских отрядов народной самообороны YPG и турецкой Демократической партии народов (ДПН) согласованы с военной стратегией США. Начиная с 2001 г. Пентагон в среднесрочной перспективе предусматривает перекройку Ближнего Востока, то есть разделение больших государств на малые этнически однородные государства, неспособные к сопротивлению. А в долгосрочной перспективе предусматривается столкнуть их друг с другом и ввергнуть весь регион каменный век.

«Роджава» не была объявлена независимым государством, потому что согласно новому воззрению Оджалана любое государство представляет собой зло. А согласно представлениям НАТО эти автономные государства на территории современной Сирии после её разрушения должны создать конфедерацию. Согласно американскому теоретику «муниципализма» Мюррею Букчину либертарные сообщества для обеспечения демократичесих устоев должны быть этнически однородными. А для этого «миролюбивые» отряды народной самообороны YPG осуществляют в «Роджаве» этнические чистки.

ЧТД.