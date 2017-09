USAs doble regnskap i Syria

Den 18. august 2017 hadde Brett McGurk, spesialutsending for å bekjempe Daesh (IS) til Barak Obama og deretter for Donald Trump, et møte med stammeledere som bor i den Saudi-syriske ørkenen.

Ifølge denne «anti-terror-«tsaren» var det et utmerket møte med sjeikene fra de viktigste stammene i Raqqa-provinsen. Her var målsettingen hvordan en kunne ødelegge Daesh (IS) og få livet i lokalsamfunnene tilbake til det normale.

Imidlertid var flere av de inviterte til McGurks møte… medlemmer av Daesh (IS).