Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren, Susan Rice, har innrømmet for representantenes hus sin egen etterretningskomite at hun hadde spionert mot Trump og hans team under innsettelsesperioden. Dette skjedde mens hans team enda holdt til i Trump Tower i New York. Hun vedgikk også at hun hadde fått slettet navnene til Donald Trump, Jared Kushner, Michael Flynn og Steve Bannon fra listene over de som ble avlyttet.

Rice har forsikret komiteen om at hennes intensjon slett ikke var å finne ut om de hemmelige planene til Team Trump. Hun prøvde bare å undersøke om Emiratene hadde en slags rolle her, og håpet å samle relevant informasjon ut ifra innholdet til et intervju som valgkampanjen angivelig skulle ha gitt til Prinsen som er tronarving til Abu Dhabi.

Helt til nå har Susan Rice konsekvent nektet for at at hun har spionert på Donald Trump og hans team, både under innsettelsesperioden og oppkjøringen av valgkampen. President Trump har flere ganger fordømt denne illegale spionasjen som Obama-administrasjonen har igangsatt mot ham, uttalelser som pressen i USA i etterkant har kalt for fabrikkerte løgner.

Tidligere President Richard Nixon ble tvunget til å gå av fordi han spionerte mot valghovedkvarteret til det demokratiske partiet. I Susan Rices tilfelle er det likevel slik, ifølge Kongressens representanter, at hun ikke har utført noen føderal forbrytelse som hun har forsøkt å holde skjult.

I kontrast til dette presenterer president Obamas team avlyttingen som Susan Rice beordret som helt legitim i konteksten med en mulig russisk innblanding i valget. Dessuten er det et faktum at de Forente Arabiske Emirater samtidig hadde organisert et møte på Seychellene mellom noen nære allierte til president Putin og Erik Prince (tidligere direktør i Blackwater, militærrådgiver til Emiratene og også bror til nåværende undervisningsminister, Betsy De Vos).