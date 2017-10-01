Однако, здравствуйте!

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН. Как это у Салтыкова-Щедрина: «Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел».

«Сильные суверенные нации позволяют гражданам процветать во всей полноте жизни, предусмотренной Богом. Мы в Америке не стремимся навязывать кому бы то ни было наш образ жизни. А хотим, чтобы наш был так блистателен, чтобы служить остальным примером», - сказал президент США Дональд Трамп.

Ура! Послабление вышло. Вот раньше еще как стремилась навязывать блистательный образ! А теперь не стремится. При этом, заметьте, стирать с лица Земли и свергать по-прежнему стремимся. Трамп угрожает уничтожить Северную Корею, Иран, свергнуть режим в Венесуэле... А навязывать образ — это теперь ни-ни.

«Война должна вестись не против государств с подвижной политической ситуацией, а против регионов мира, потому что они зарегистрированы в этой программе разрушения. Конечно, начнут с той или иной страны, потом зараза будет распространяться, пока не развалится все, как мы можем это видеть сегодня на примере Ближнего Востока. Безусловно, это политика, реализация которой началась после 11 сентября 2001 года, и мы плохо поняли значения событий 11 сентября. Ни одна из войн, которые велись после этого момента, до сих пор не закончена», - отмечает французский политолог, журналист (Сирия, Дамаск) Тьерри Мейсан [1].

И это правда. За 15 лет ни одна не закончена! Тьерри Мейсан, известный конспиролог и востоковед утверждает, что мы не заметили радикального изменения американской стратегии, отмеченного этим самым 11-м сентября.

«Неоимпериализм Соединенных Штатов не ищет ничего ни для тех государств, которые находятся в числе стабильных, ни для тех, которые представляют собой источник природных ресурсов. Стабильные государства получат доступ к ресурсам, а источники природных ресурсов будут полностью развалены, погружены в хаос», - продолжает Тьерри Мейсан.

Вот эта страшненькая карта, на которую Мейсан ссылается, — из книги геостратега и публициста профессора Барнетта, служившего помощником адмирала Сербовски, руководившего отделом трансформации вооруженных сил в Пентагоне. В зону «неинтегрируемых государств», обреченных на хаос, попадает практически вся Африка, Центральная и Латинская Америка, кроме Бразилии и Аргентины, естественно, весь Ближний Восток с Турцией, Персидским заливом, Ираном и Пакистаном, вся Средняя и Юго-Восточная Азия и все Балканы, кроме Греции. При этом из «зоны кошмара» предусмотрительно «вырезаны» Россия, Индия и Китай.

«Силу Левиафана надо выпускать только изредка. Но вот, что можно пообещать американскому народу, нашим гражданам, да и всему миру. Если мы выпускаем этого Левиафана, то мы обещаем, мы гарантируем, что немедленно, сразу же отправим за ним системную администрацию. Не стоит планировать войну, если не рассчитываешь обрести мир», — заявляет американский политолог Томас Барнетт.

И обретут они мир!... Для непонятливых: системная администрация — это просто оккупационная администрация. Американская. Для понятливых: какая, простите, американская администрация для «неинтегрируемых территорий»? Неинтегрируемые они. Сказано же! И на хрен им навязывать «блистательный образ»?! Поживут в безобразии.

Напомню Мейсана: ни одна из войн, начатая после 11 сентября, до сих пор не закончена.

Однако, до свидания!