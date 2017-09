مطابق با گذارش،Daily-Caller هیلاری کلینتون مبلغ هشتصد هزار دلار به پنج گروه چپ گرای افراطی از طریق Super-Pac Onward Together پرداخت نموده .

آنهایی که از این مبلغ سود برده اند عبارتند از :

گروه Indivisible ( که از سوی George Soros پول های زیادی دریافت کرده اند ،با وجود اسناد کمیسیون انتخاباتی ، این گروه دریافت این مبالغ را رد می کند ) .

گروهSwing Left

گروهColor of Change

گروهEmerge America

گروهRun for Something