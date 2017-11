Conform unui raport al serviciilor de informatii bengaleze, anterior crizei actuale, Miscarea pentru Credinta actioneaza de un an, cu o scindare a lui Jamat-ul-Mujahideen bengalez, în jurul sloganului « Jihadul de la Bengal la Bagdad». Acest mic grup a facut act de loialitate fata de Califul lui Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, si a strîns într-o aceeasi coalitie pe Mujahidinii Indieni, Al-Jihad, Al-Ouma, Miscarea studentilor islamici ai Indiei (SIMI), Lashkar-e-Toiba (LeT), si Harkat-ul Jihad-al Islami (HuJI) pachistanez. Acest ansamblu a fost finantat de fundatia Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) din Kuweit.

Traducere

Light Journalist



