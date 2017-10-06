Сеть Вольтер

Экс-ГДР, кошмар мадам Меркель

Михаи́л Лео́нтьев
Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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Однако, здравствуйте!

В «большой немецкой политике» после выборов ничего существенно не изменится. Именно поэтому особенно интересно поговорить о парадоксальных результатах выборов в ГДР. Бывшей, естественно.

По итогам выборов в восточных землях Германии лидером так же осталась ХДС фрау Меркель, правда, еще с худшим результатом чем по всей Германии. Однако на второе место вышла «Альтернатива для Германии», а на третье — левые. То есть наследники ГДРовских коммунистов. Если бы Меркель пришлось формировать правительство в своей родной Восточной Германии, то ей не удалось бы создать никакой коалиции без социал-демократов как минимум. А по результатам выборов в самой радикальной из восточных земель — Саксонии — правая «Альтернатива» вышла в лидеры, а левые на третье место, опередив Социал-демократов.

То есть несистемные, точнее даже антисистемные партии бывшей ГДР практически уравнялись по силам с «системными». И что объединяет эти антисистемные партии — это радикальный протест против антироссийских санкций.

Йорг Мойтен, сопредседатель «Альтернативы для Германии»: «В любом случае мы и партия «Левые» хотим избавиться от этих санкций против России. Мы будем сотрудничать с любой партией, которая остановит этот нонсенс».

Это для «большой германской политики» считается, что внешняя политика второстепенна. Для несистемных партий геополитическая ориентация крайне важна. Потому, собственно, они и несистемные — читай антиглобалистские. И это в Восточной Германии, в которую были вбуханы триллионы инвестиций, и уже поколение выросло, мозги которого должны бы быть насквозь промыты идеальной евроатлантической пропагандой.

Герхард Шредер, канцлер ФРГ, сентябрь 2004 г.: «Никогда еще в истории отношения между Германией и Россией не были столь тесными и развитыми, как сейчас... Германия последовательно выступает за формирование всеобъемлющего партнерства... При этом впечатляет, насколько совпадают наши интересы во многих областях».

Вот, были времена, когда перспективы российско-германского стратегического альянса казались настолько необратимыми, что даже будущий глава Совета директоров «Роснефти» не считал зазорным говорить об этом открыто. Мы все тогда недооценили влияния американцев на немецкую политику и на немецкие медиа, особенно. Не для того они 70 лет оккупируют Германию, чтобы допустить русско-германский альянс — вечный кошмар англосаксов.

Однако в Восточной Германии эта техника дает явный сбой. Восточные немцы, родители которых буквально снесли собою Берлинскую стену, стремясь на Запад, отказываются терять свою восточногерманскую идентичность. Они не лояльны, не политкорректны и не запуганы.

Во всяком случае восточным немцам, в отличие от некоторых, бессмысленно рассказывать, что Гитлера победили американцы и марсиане. У них нет совсем комплекса побежденных. Может, потому что мы никогда не считали ГДР побежденной страной.

Однако, до свидания!

Источник
1tv (Россия)

Михаи́л Лео́нтьев

Михаи́л Лео́нтьев (род. 12.10.1958 г. в Москве) – постоянный член Изборского клуба, c 2002 г. член партии «Единая Россия», журналист и публицист, ведущий информационно-аналитической программы «Однако» и главный редактор журнала «Однако», вице-президент и директор департамента информации и рекламы корпорации «Роснефть».

 
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Источник : « Экс-ГДР, кошмар мадам Меркель », Михаи́л Лео́нтьев , 1tv (Россия) , Сеть Вольтер, 6 октября 2017, www.voltairenet.org/article198203.html

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