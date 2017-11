Traducere

Light Journalist



Sursa

Al-Watan (Siria)



[2] Expresia evreii-crestini denumea în mod exclusiv pîna în anii 90, comunitatea de evrei convertiti la cristianism, în jurul lui sfîtul Iacob; comunitatea a fost dizolvata dupa jefuirea Ierusalimului de catre Romani. Totusi, crestinii occidentali continua sa dea în practica lor un foarte mare rol Vechiului testament, ei apara ades fara ca macar sa-si dea seama, punctele de vedere ale evreilor, în loc de cele ale crestinilor. Dimpotriva, crestinii din Orient, fideli traditiilor predecesorilor lor, nu fac decît foarte rar referinta la scripturile evreiesti, si refuza sa le citeasca la sacrament.