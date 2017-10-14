Suudi Arabistan Hizbullah’a karşı bir uluslararası ittifak kurulması çağrısında bulunuyor

Suudi Körfez İşleri (dolayısıyla görev alanında İran ile ilişkiler –ama Lübnan değil- de olan Bakanı Tamer el-Sabhan (fotoğraf) attığı tweet’te şunları yazdı: « Tek bir terörizm vardır ve her yerde bununla mücadele edilmesi gerekmektedir. Dünya parlamento ve hükümetler içerisinde IŞİD’çilerin ve El Nusra üyelerinin varlığını kabul edecek midir? Şeytan’ın partisine kadar bir araya gelmelidir ».

El Nusta, El Kaide’nin Suriye’deki eski ismidir. « Şeytanın Partisi » deyimi « Allah’ın partisini » yani Lübnan Hizbullah’ını tanımlamaktadır.

Lübnan’ın eski bakanı Viam Vahhab Hizbullah adına ona yanıt verdi: « Sabhan haklı, parlamento ve hükümetler içerisindeki IŞİD’çilerin ve El Nusra üyelerini yok etmek lazım; aynı şekilde IŞİD’çiliğin, tekfirciliğin ve kinin krallarını olduğu gibi ».

« IŞİD’çiliğin, tekfirciliğin ve kinin kralları » deyimi her ikisi de gericileri olduğu kadar onların silahlı kolları olan cihatçılara on milyarlarca dolar tutarında destek vermiş bulunan hem Suudi Arabistan Kralını, hem de Katar Emirini tanımlamaktadır.

Tamer el-Sabhan, Suudi Arabistan’ın eski Irak büyükelçisidir. Irak Ordusu tarafından öldürülen bir IŞİD komutanı olan Kuzeni Abdülselam el-Sabhan’ın eylemlerini kınamayı reddettiği için Bağdat’ı terk etmek zorunda kalmıştı [1].

Viam Vahhab, Prens Talal Arslan’ın (Cebel-i Lübnan Sancağının kurucularının ve emperyalizme direnişin tarihsel desteğinin mirasçısıdır)eski danışmanıdır.

Bu karşılıklı tweet’ler Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik siyasetine ilişkin açıklamalarda bulunması beklenirken yazıldı.